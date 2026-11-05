باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز پنجشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آخرین تحولات منطقه و اوضاع امنیتی را بررسی کرد و بر مخالفت بغداد با استفاده از خاک این کشور به‌عنوان مبدا حمله به کشور‌های همسایه تاکید کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی، چشم‌انداز مرحله آینده و اهمیت هماهنگی و رایزنی برای مقابله با چالش‌های کنونی و حمایت از ثبات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

الزیدی بر موضع عراق در حمایت از احترام به حاکمیت کشور‌ها و مخالفت با استفاده از خاک این کشور برای تجاوز به کشور‌های همسایه تاکید کرد و خواستار تکیه بر راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی سازنده برای حفظ امنیت منطقه و ثبات ملت‌های آن شد.

دو طرف همچنین بر اهمیت اولویت دادن به گفت‌و‌گو و دیپلماسی در حل بحران‌ها تاکید کردند؛ رویکردی که می‌تواند به مهار تنش‌ها و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها کمک کند.

در پایان، دو طرف بر ضرورت تداوم ارتباط و هماهنگی مواضع درباره مسائل مورد اهتمام مشترک توافق کردند؛ اقدامی که به تقویت روابط دوجانبه و تامین منافع متقابل کمک خواهد کرد.

منبع: آناتولی