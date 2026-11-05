باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه خبری «فاکس‌نیوز» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ممکن است از هفته آینده با رأی‌گیری برای استیضاح روبه‌رو شود.

به گفته این منابع، استیضاح او به دلیل «مدیریت نادرست عملیات نظامی علیه ایران» در دستور کار قرار گرفته است.

منابع می‌گویند رأی‌گیری درباره استیضاح هگست ممکن است هم‌زمان با بازگشایی کنگره در روز دوشنبه، ۹ نوامبر (۱۸ آبان)، برگزار شود و اینکه درخواست برای استیضاح او از سوی نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مطرح شده است.

در همین راستا، توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قطعنامه استیضاح هگست که من ارائه کرده‌ام، نسخه بسیار ملایم‌تری از اتفاقی است که با در اختیار گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها رخ خواهد داد. آنها جلسات استماع و محاکمه برگزار خواهند کرد».

این نماینده جمهوری‌خواه پیش‌تر طرحی برای استیضاح هگست ارائه کرده بود، اما به دلیل تعطیل شدن زودهنگام مجلس نمایندگان، بررسی آن به تعویق افتاد.

منبع: بریکینگ نیوز