منابع می‌گویند که احتمال دارد کنگره آمریکا از هفته آینده روند استیضاح پیت هگست را به دلیل عملکردش در جنگ با ایران آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه خبری «فاکس‌نیوز» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ممکن است از هفته آینده با رأی‌گیری برای استیضاح روبه‌رو شود.

به گفته این منابع، استیضاح او به دلیل «مدیریت نادرست عملیات نظامی علیه ایران» در دستور کار قرار گرفته است. 

منابع می‌گویند رأی‌گیری درباره استیضاح هگست ممکن است هم‌زمان با بازگشایی کنگره در روز دوشنبه، ۹ نوامبر (۱۸ آبان)، برگزار شود و اینکه درخواست برای استیضاح او از سوی نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مطرح شده است.

در همین راستا، توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قطعنامه استیضاح هگست که من ارائه کرده‌ام، نسخه بسیار ملایم‌تری از اتفاقی است که با در اختیار گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها رخ خواهد داد. آنها جلسات استماع و محاکمه برگزار خواهند کرد».

این نماینده جمهوری‌خواه پیش‌تر طرحی برای استیضاح هگست ارائه کرده بود، اما به دلیل تعطیل شدن زودهنگام مجلس نمایندگان، بررسی آن به تعویق افتاد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: وزیر جنگ ، دولت ترامپ ، استیضاح
خبرهای مرتبط
ترامپ: قصد دارم پیت هگست را در سمتش حفظ کنم
احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
۶ پرونده دموکرات‌ها برای به چالش کشیدن ترامپ در کنگره
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای فایننشال تایمز درباره توافق روسیه برای فروش ۹۰ پرتابگر موشکی به ایران
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
پست ونس، اعلام زودهنگام نامزدی ۲۰۲۸ به قیمت ترامپ
نیویورکر: تغییر رژیم پیش از تهران، در تگزاس رخ داد
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
کنترل دموکرات‌ها بر کنگره و محدود کردن سیاست خارجی ترامپ
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
آخرین اخبار
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
احتمال رأی‌گیری برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا از هفته آینده
تاکید ترکیه بر حمایت از امنیت عربستان در برابر حملات اخیر
غافلگیری رئیس رژیم صهیونیستی از قطع کمک‌های آمریکا
سقوط سنگین بورس آمریکا با نگرانی از آینده هوش مصنوعی
حمله پهپادی به فرودگاه ملک فهد عربستان
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
قوت گرفتن احتمال استعفای روبیو برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
کاهش ۶۶ درصدی سود «گروه امارات» به دلیل جنگ با ایران
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
اعتراضات سراسری فرانسه با احتمال شرکت یک میلیون نفر
ترامپ: قصد دارم پیت هگست را در سمتش حفظ کنم
دیدار وزیر دفاع ترکیه با وزیر دفاع قطر در آنکارا
کنترل دموکرات‌ها بر کنگره و محدود کردن سیاست خارجی ترامپ
میلیاردر‌های حوزه فناوری در تیررس دموکرات‌ها؛ پیامد‌های حمایت از ترامپ چه خواهد بود؟
پست ونس، اعلام زودهنگام نامزدی ۲۰۲۸ به قیمت ترامپ
نیویورکر: تغییر رژیم پیش از تهران، در تگزاس رخ داد
موج تهدیدهای بمب‌گذاری، پروازهای اروپا را مختل کرد
چین: نظامی‌سازی مجدد ژاپن تهدیدی جدی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه است
مدودف: شکست جمهوری‌خواهان تأثیری بر روسیه نخواهد داشت
ادعای فایننشال تایمز درباره توافق روسیه برای فروش ۹۰ پرتابگر موشکی به ایران
اصابت دو پرتابه به یک شناور در نزدیکی سواحل قطر
زلنسکی برای نخستین بار به نتایج انتخابات آمریکا واکنش نشان داد
توافق قریب‌الوقوع یا جنگ بازندگان؟
کارشناس ژاپنی: پایان جنگ با ایران اولویت ترامپ پس از انتخابات است
نتانیاهو کشور‌های خارجی را به مداخله در انتخابات کنست متهم کرد
حدود دوسوم رأی‌دهندگان، سیاست‌های ترامپ را عامل افزایش تورم می‌دانند