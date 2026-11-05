باشگاه خبرنگاران جوان- سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز در اجلاسیه ۵۳ شهید والامقام شهرک خور که در مسجد جامع خور برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا مطرح کرد: شهید و خون شهید برای جامعه اهمیت دارد و موجب نورانیت دل‌ها می‌شود.

وی گفت: شاید در سال‌های گذشته کمتر حضور و جایگاه شهدا را درک می‌کردیم، اما اتفاقات جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان و شهادت تعدادی از مردم، کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه شجره طیبه، دانشمندان، فرماندهان و در رأس آنها امام شهید، اهمیت و جایگاه این موضوع را بیش از گذشته برای ما روشن کرد.

حیدرنیا اذعان کرد: امام شهید ما در اوج مظلومیت و در عین حال اقتدار، به همراه فرزندان و خانواده خود و در بیت خویش به شهادت رسیدند؛ اتفاقی که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد شاهد وقوع آن باشد. با این وجود، ایران اسلامی همچنان مقتدرانه و با قدرت به جبهه استکبار ضربات سخت وارد می‌کند.

فرمانده سپاه استان البرز جنگ اخیر را جنگ آخرالزمانی دانست و گفت: در این جنگ، جبهه اسلام در برابر جبهه کفر قرار گرفت. در یک سو ایران اسلامی، کشور‌های جبهه مقاومت و همه جبهه اسلام و در سوی دیگر، آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی، کشور‌های همراه آنها و حامیان اروپایی‌شان قرار داشتند.

وی عنوان کرد: رژیم صهیونیستی طی دو سال بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه را در غزه به خاک و خون کشید. آمریکای جنایتکار نیز که به ظاهر با ادعای کمک به مردم ایران وارد میدان شد، خوی خباثت و درنده‌خویی خود را نشان داد. کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان در خانه‌هایشان، هنر یک کشور قدرتمند نیست.

ایران به‌زودی به بازدارندگی مطلق می‌رسد

فرمانده سپاه استان البرز بیان کرد: جنگ میان نیرو‌های مسلح مقتدر ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی است، اما کشوری که به کودکان، مدارس، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌ها و دانشمندان حمله می‌کند، ناتوانی خود را نشان می‌دهد. شهادت قائد امت موجب شد مردم عزیز، قهرمان، ولایتمدار و مقتدر ایران به میدان بیایند.

حیدرنیا اظهار کرد: ۲۵۰ شب است که مردم ایران از جمله استان البرز هر شب به خیابان‌ها می‌آیند و فریاد خون‌خواهی امام شهید خود را سر می‌دهند و از نیرو‌های مسلح مقتدر نظام، سپاه، ارتش، فراجا و بسیج قهرمان و موقعیت‌شناس قدردانی می‌کنند. جبهه استکبار باید تاوان گردن‌کشی خود را بدهد.

وی با اشاره به اینکه آمریکای جنایتکار و جبهه استکبار باید تاوان اقدامات خود را برای سالیان سال از ایران دریافت کنند، افزود: این کشور پس از جنگ جهانی دوم و در بیش از ۸۰ سال گذشته با چنین شرایطی مواجه نبوده، اما دیدید که بیش از ۴۰ روز موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی بر آمریکا فرود آمدند.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه نیرو‌های مسلح مقتدر ما جبهه استکبار را به خاک مذلت نشاندند، اذعان کرد: امروز ایران به یکی از اضلاع قدرت در هندسه قدرت جهان تبدیل شده است. برخی از ایران به‌عنوان چهارمین ابرقدرت دنیا یاد می‌کنند، اما امام ما می‌فرمایند که ایران در دستگاه الهی نخستین ابرقدرت دنیاست.

حیدرنیا مطرح کرد: همان‌طور که امام ما فرمودند ایران به‌زودی به بازدارندگی مطلق و به جایگاهی می‌رسد که هیچ کشوری با هر میزان قدرت، ارتش، تجهیزات و فناوری نتواند به آن تعدی کند. آمریکای جنایتکار برای بازگشایی تنگه‌ای که پیش از جنگ ۴۰ روزه باز بود، به دنبال کمک گرفتن از کشور‌های دیگر است.

دشمن از توانمندی‌های جدید ایران هراس دارد

وی عنوان کرد: آمریکا پیش از جنگ رمضان به دنبال فروپاشی نظام ایران و تجزیه کشور در سه تا چهار روز بود، اما اکنون به چنین وضعیتی رسیده است. اگر این اتفاق معجزه نیست، پس چیست؟ ۲۵۰ شب است که مردم وفادارانه حتی زیر باران، موشک‌باران و تهدیدات، به میدان آمده و سینه سپر کرده‌اند.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه این حضور مردمی و ادامه مسیر امام شهید به دست رهبر جدید، از نشانه‌های قدرت و عنایت الهی است، بیان کرد: تحولات پیش‌رو موازنه جنگ را به نفع ایران تغییر خواهد داد. اتفاقات مهمی پس از جنگ ۱۲ روزه در حوزه فناوری، نیرو‌های مسلح و تجهیزات کشور رخ داده است.

حیدرنیا با اشاره به اینکه دشمن به‌شدت از رونمایی از این دستاورد‌ها هراس دارد، اذعان کرد: عزت و اقتدار امروز ایران و جبهه مقاومت، به برکت خون پاک شهداست. دفاع مقدس اول، دوم و سوم به ما ثابت کردند که برای بقا در نظام فعلی جهان باید استوار، قوی، مقاوم و قدرتمند بود.

وی اضافه کرد:، زیرا قدرت‌های ضعیف یا باید تسلیم شوند یا محکوم به فنا هستند. ایران نشان داده که نه اهل تسلیم است و نه اهل فنا شدن و مردم و نیرو‌های مسلح کشور در مسیر هرچه قوی‌تر شدن ایران حرکت می‌کنند. خون ما و کشته شدن ما، چه در مقام کشتن دشمن و چه در مسیر شهادت، برای ما پیروزی است.

فرمانده سپاه استان البرز مطرح کرد: این مراسم نیز برای پاسداشت شهدای گلگون‌کفن این خطه برگزار شده است؛ شهدایی که در دفاع مقدس اول، دوم و سوم تقدیم اسلام و انقلاب شده‌اند. ایران عزیز و سرافراز ما برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به دشمن در اوج آمادگی قرار دارد.

توان پاسخگویی ایران بیش از گذشته است

حیدرنیا اظهار کرد: اگر دشمن دست از پا خطا کند و شرارت دیگری را مرتکب شود، مطمئن باشید ضرباتی که این بار دریافت خواهد کرد، به‌مراتب دردناک‌تر و سهمگین‌تر از ضرباتی خواهد بود که در دو جنگ گذشته دریافت کرده است. شهدا امامزادگان عشق هستند و خداوند بهترین جایگاه را برای آنها در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شهدا در اعلی‌علیین میهمان خداوند و در همین جنگ نیز دوشادوش ما در حال نبرد و مبارزه هستند، عنوان کرد: در این روز‌ها بیش از آنکه داغدار مادر شهیدان باشیم، داغدار امام شهید خود هستیم و در کنار دلتنگی برای حضرت زهرا (س)، داغدار غربت امیرالمؤمنین علی (ع) نیز هستیم.

فرمانده سپاه استان البرز ادامه داد: امیرالمؤمنین علی (ع) در روایتی می‌فرمایند که وقتی شهیدان وارد عرصه محشر می‌شوند، حتی اگر پیامبران در مسیر آنان سوار بر مرکب باشند، به احترام نور و عظمت شهدا پیاده می‌شوند و هر یک از شهدا ۷۰ هزار نفر از خاندان، همسایگان و دوستان خود را شفاعت می‌کنند.

حیدرنیا بیان کرد: پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا خوشبخت و سعادتمند هستند و این شهدا در ورودی بهشت منتظر عزیزان خود خواهند بود. امیدواریم خداوند شهادت را نصیب ما نیز کند و اگر این توفیق حاصل نشد، امیدواریم هم‌زمان شهیدمان در روزی که دست ما از همه‌جا کوتاه است، شفیع ما باشند.

وی ضمن یادآوری خاطره شهدای جوان تصریح کرد: بیشتر این شهدا و هم‌زمان من، جوانانی بودند که آرزو‌های بسیاری داشتند؛ همسران، پدران، مادران و فرزندانشان نیز آرزو‌های فراوانی برای آنان داشتند. برخی از این شهدا در آرزوی دیدن روز دامادی فرزندانشان بودند، اما تقدیر الهی به گونه دیگری رقم خورد.

تنگه هرمز، تنگه احد ماست

فرمانده سپاه استان البرز خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که برای امام حسین (ع) و خاندان ایشان در روز عاشورا رخ داد، هزاران برابر سنگین‌تر از اتفاقاتی است که برای ما رخ می‌دهد، اما امام ما نشان داد که اسلام باید سرافراز بماند. خون پاک امام سیدالشهدا (ع)، یاران شهید و خانواده ایشان فدای اسلام شد.

حیدرنیا اظهار کرد: به برکت خون پاک شهدا و دلاورمردی رزمندگان مقتدر سپاه اسلام، هم‌زمان دلاور در نیروی هوافضا و نیروی دریایی، کشور در مسیر اقتدار قرار دارد. به شما اعلام می‌کنم که فرزندان شما در نیروی دریایی و هم‌زمان من در این نیرو، مقتدرانه، قدرتمند و با صلابت تنگه هرمز را حفظ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز امروز تنگه احد ماست و مطمئن باشید تا شکست کامل و اضمحلال و نابودی آمریکای جنایتکار، محکم ایستاده‌ایم، تأکید کرد: برخی می‌پرسند خون امام شهید ما چه می‌شود؟ اگر کسی تصور کند که تنها با کشتن نتانیاهوی ملعون و ترامپ خبیث خون‌خواه امام شهید هستیم، اشتباه می‌کند.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه خون آنان پاسخگوی خون پاک رهبر شهید انقلاب و همه شهدای ما نیست، اذعان کرد: ما تا انتهای تاریخ خون‌خواه امام شهید خود هستیم؛ همان‌گونه که از روز عاشورا تا پایان تاریخ خون‌خواه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان ایشان خواهیم بود.

حیدرنیا در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: خون‌خواهی امام شهید ما اخراج کامل آمریکا از منطقه و پاک شدن و نابودی رژیم صهیونیستی و محو شدن آن برای همیشه از روی زمین است. امیدواریم خون‌خواهی و خون‌بهای امام شهید ما زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی فاطمه (عج) باشد.