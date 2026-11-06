نماینده مجلس می‌گوید ایران بزرگ‌تر از آن چیزی است که ترامپ با مغز الکلی خود تصور می‌کند چراکه ایران امروز در تمامی معادلات جهانی تأثیرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست ترامپ در انتخابات آمریکا گفت: ایران بزرگ‌تر از آن چیزی است که ترامپ با مغز الکلی خود تصور می‌کند چراکه ایران امروز در سطح و ترازی ظاهر شده که در تمامی معادلات جهانی تأثیرگذار است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: اگر ایران در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه فقط در منطقه تاثیرگذار بود، اما امروز به‌عنوان یک عنصر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی ظاهر شده است و انتخابات اخیر آمریکا این موضوع را نشان داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: اعتراف اوباما مبنی براینکه ایران بر تنگه هرمز حق وتو پیدا کره است و یا معاون ترامپ که می‌گوید ایران باعث شکست جمهوری‌خواهان شده است نشان می‌دهد که تراز ایران بالا آمده است و در سطح یک ابرقدرت جدی در سطح جهانی نقش ایفا می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: برای ما فرق نمی‌کرد که دموکرات‌ها پیروز می‌شدند یا جمهوری‌خواهان، اما اینکه ایران توانسته است این سیلی را به جمهوری‌خواهان بزند مهم است و به نظر من روند شکست افرادی که از یک قاتل حمایت می‌کنند، ادامه دارد و معتقدم آینده از آنِ حق‌جویان و حق‌پویان است و علائم آن در حال آشکار شدن است.

حجت‌الاسلام سلیمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا جمهوری آذربایجان او را عنصر نامطلوب اعلام کرده و از ورودش به جمهوری آذربایجان جلوگیری خواهد کرد؟، گفت: کسانی که این تصمیمات را می‌گیرند نشان می‌دهند که ما درست کار کردیم و ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم و به‌صورت قاطع بر مواضع خود ایستاده‌ایم.

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برچسب ها: دونالد ترامپ ، انتخابات آمریکا ، جنگ با آمریکا
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