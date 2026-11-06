باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست ترامپ در انتخابات آمریکا گفت: ایران بزرگ‌تر از آن چیزی است که ترامپ با مغز الکلی خود تصور می‌کند چراکه ایران امروز در سطح و ترازی ظاهر شده که در تمامی معادلات جهانی تأثیرگذار است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: اگر ایران در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه فقط در منطقه تاثیرگذار بود، اما امروز به‌عنوان یک عنصر تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی ظاهر شده است و انتخابات اخیر آمریکا این موضوع را نشان داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: اعتراف اوباما مبنی براینکه ایران بر تنگه هرمز حق وتو پیدا کره است و یا معاون ترامپ که می‌گوید ایران باعث شکست جمهوری‌خواهان شده است نشان می‌دهد که تراز ایران بالا آمده است و در سطح یک ابرقدرت جدی در سطح جهانی نقش ایفا می‌کند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: برای ما فرق نمی‌کرد که دموکرات‌ها پیروز می‌شدند یا جمهوری‌خواهان، اما اینکه ایران توانسته است این سیلی را به جمهوری‌خواهان بزند مهم است و به نظر من روند شکست افرادی که از یک قاتل حمایت می‌کنند، ادامه دارد و معتقدم آینده از آنِ حق‌جویان و حق‌پویان است و علائم آن در حال آشکار شدن است.

حجت‌الاسلام سلیمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا جمهوری آذربایجان او را عنصر نامطلوب اعلام کرده و از ورودش به جمهوری آذربایجان جلوگیری خواهد کرد؟، گفت: کسانی که این تصمیمات را می‌گیرند نشان می‌دهند که ما درست کار کردیم و ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم و به‌صورت قاطع بر مواضع خود ایستاده‌ایم.