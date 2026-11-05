باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شامگاه امشب پنجشنبه در جمع خبرنگاران در روسیه گفت: این سفر قرار بود از حدود یک ماه قبل انجام شود، اما به دلیل مباحث نظامی منطقه این سفر به تأخیر افتاد؛ مقام معظم رهبری تأکید کردند که هر چه سریع‌تر پیام ایشان را به آقای پوتین رئیس جمهور روسیه تسلیم کنم.

وی اظهار کرد: متقابلاً آقای پوتین از من خواستند که سلام خیلی گرم و صمیمانه ایشان را به مقام معظم رهبری برسانم.

مشورت درباره مسائل مهم منطقه و پساجنگ

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه درباره مسائل مهم منطقه و همچنین درباره بحث‌های مهمی درباره پساجنگ به خصوص در بحث ترتیبات امنیتی منطقه با ایشان مشورت کردیم.

وی با اشاره به نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در تهران گفت: گزارشی از این جلسه ارائه کردم و آقای پوتین ضمن استقبال از برگزاری این نشست، اعلام کرد که ما هم مانند دوستان چینی معتقد هستیم که بایستی ترتیبات منطقه‌ای وجود داشته باشد و کشور‌های خارجی در امنیت منطقه دخالت نکنند.

پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه

رضایی در ادامه با اشاره به پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه در این دیدار گفت: شورای عالی امنیت ملی، قرارداد اجرایی ساخت خط ریلی رشت – آستارا را با مشارکت طرف روسی تصویب کرد و قرار است که وزیر راه و شهرسازی این قرارداد را به زودی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضا کند.

وی افزود: علاوه بر ساخت این خط ریلی، درباره احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران نیز گفت‌و‌گو شد، طرحی که هم به تأمین و برطرف‌کردن کمبود‌های گاز کشور منجر خواهد شد و هم ایران خواهد توانست که گاز روسیه را به کشور‌های همسایه به فروش برساند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، بحث‌های مهمی در رابطه با روابط آینده دو کشور با آقای پوتین صورت گرفت.

تأکید پوتین بر لزوم پایان سریع‌تر جنگ علیه ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک برای بازگرداندن ثبات به منطقه و پایان جنگ نیز گفت‌و‌گو شد، گفت: رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار قویاً حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین بمباران سایت‌های هسته‌ای کشورمان را محکوم کرد.

وی افزود: آقای پوتین به صراحت اعلام کردند که تجاوز نظامی به ایران، جنگ ظالمانه‌ای بود و باید هرچه سریعتر تمام شود؛ رئیس‌جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که هر کمکی که از طرف روسیه برای پایان دادن به این جنگ مقدور باشد، آماده همکاری خواهد بود.

رضایی گفت: به آقای پوتین عرض کردیم که در مسأله دیپلماسی، هفت شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم و تا آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل نکنند نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است و دیپلماسی که الان صورت می‌گیرد، صرفاً با این هدف است که آمریکایی‌ها حقوق ما را بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه آمریکایی‌ها به هفت شرط ما عمل کنند، نشان خواهد داد که آمریکایی‌ها می‌خواهند رفتار خود را تغییر دهند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه درباره موضوعات ترتیبات امنیت منطقه‌ای و پایان جنگ با رئیس جمهور روسیه گفت‌و‌گو شد، خاطرنشان کرد: آقای پوتین پیشنهاد خاصی در این زمینه ارائه نکرد، اما اظهار داشت که اگر حالت «نه جنگ و نه صلح» زودتر تمام شود به نفع کشور شما خواهد بود.

منبع: مهر