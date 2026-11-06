باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس پیش‌بینی واحد تصمیم‌گیری شبکه سی‌ان‌ان، حزب دموکرات آمریکا در انتخابات مجلس نمایندگان دست‌کم ۲۵۰ کرسی به دست خواهد آورد.

در صورت تحقق این پیش‌بینی، دموکرات‌ها بزرگ‌ترین اکثریت خود در مجلس نمایندگان از زمان انتخابات سال ۲۰۰۸ را به دست می‌آورند.

نتایج امروز (پنجشنبه) نشان داد که دموکرات‌ها چهار کرسی دیگر نیز به دست آورده‌اند. بر این اساس، شانن تیلور در حوزه انتخابیه اول ایالت ویرجینیا پیروز خواهد شد.

همچنین پل بارینگر، نامزد دموکرات، توانست حوزه انتخابیه سیزدهم کارولینای شمالی را که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ در آن پیروز شده بود، از جمهوری‌خواهان پس بگیرد.

سیریل جفرسون نیز پیروز حوزه انتخابیه ششم کارولینای شمالی پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود لیکشا وومک در حوزه انتخابیه چهاردهم کارولینای شمالی، تیم مور، نماینده جمهوری‌خواه این حوزه و رئیس پیشین مجلس نمایندگان این ایالت را شکست دهد.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد و بر اساس آخرین آمار منتشرشده تا امروز، نتیجه ۴۰۳ کرسی مجلس نمایندگان مشخص شده که معادل حدود ۹۳ درصد کرسی‌های مورد رقابت است. از این تعداد، دموکرات‌ها ۲۴۷ کرسی و جمهوری‌خواهان ۱۵۶ کرسی به دست آورده‌اند و نتیجه ۳۲ کرسی هنوز مشخص نشده است. به این ترتیب، دموکرات‌ها ضمن بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان، فاصله قابل‌توجهی با جمهوری‌خواهان ایجاد کرده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز