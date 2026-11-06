باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - با پیش‌بینی وقوع بارش‌های پرحجم در خوزستان، مزارع شلتوک استان این روزها صحنه تلاشی فشرده است.

خوزستان، به‌واسطه قرار گرفتن مزارع برنج در حاشیه رودخانه‌ها، همواره در فصل برداشت با تهدید بارش‌های ناگهانی روبه‌روست. امسال نیز با پیش‌بینی بارش‌های پرحجم، نگرانی از خسارت به محصولاتی که هنوز در زمین مانده‌اند، به سطح مدیریت بحران کشانده شد.

۱۱۰۰ کمباین مهاجر در مزارع

جواد سلطان‌کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تجهیزات برداشت می‌گوید: بیش از ۱۱۰۰ کمباین مهاجر در خوزستان فعال است. این ناوگان، برای تسریع در برداشت محصولاتی به کار گرفته شده که پیش از بارش‌های پیش‌رو باید از زمین خارج شوند.

او افزود: با توجه به پیش‌بینی وقوع بارش‌های پرحجم خوزستان، در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران جهاد کشاورزی بر برداشت هرچه سریع‌تر شلتوک تأکید شد.

مناطق شمال و شمال شرقی؛ برداشت تمام شد

سلطان‌کاظمی درباره وضعیت مناطق مختلف استان می‌گوید: در شهرستان‌های لالی، مسجدسلیمان و بخشی از دزفول، تقریباً برداشت را تمام کردیم. یکی از نگرانی‌های ما این بود که مزارع همه در حاشیه رودخانه بودند، ولی برداشت انجام شده است.

او همچنین به ایذه اشاره می‌کند: در مناطقی که پیش‌بینی می‌شود بیشترین بارندگی را داشته باشیم، تقریباً برداشت انجام شده است.

مزارع شلتوک خوزستان، این روزها میان امید برداشت و ترس از باران معلق‌اند. ۱۱۰۰ کمباین مهاجر و جلسه اضطراری مدیریت بحران، نشانه‌ای از جدیت برای نجات محصولی است که سفره‌های بسیاری به آن وابسته‌اند.

حالا باید دید بارش‌های پیش‌رو، پیش از پایان برداشت می‌رسند یا کشاورزان خوزستانی امسال هم با دست پر از مزرعه بیرون می‌آیند.