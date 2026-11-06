منابع می‌گویند که ایران پیشنهاد خود را از طریق میانجی‌ها ارسال کرده و این طرح در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع که مدعی شده مقام ارشد ایرانی است، گزارش داد که تهران از طریق قطر پیشنهاد خود درباره پایان دادن به جنگ را ارسال کرده و اینکه مذاکرات پس از برآورده شدن هفت خواسته ایران آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آمریکا در حال بررسی پیشنهاد ایران است. 

چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد قطر پیش‌نویس تازه‌ای برای پایان دادن به جنگ به تهران ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل یک جدول زمانی هفت‌روزه برای انجام اقدامات اعتمادساز از سوی دو طرف بود. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی گفت پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی قطر قابل قبول نیست و تهران در موضع هسته‌ای خود انعطاف نشان نخواهد داد.

دو روز بعد، این خبرگزاری گزارش داد میانجی‌های قطری برای دومین بار به تهران بازگشتند تا درباره توافق احتمالی گفت‌و‌گو کنند. 

یکشنبه این هفته، روزنامه گاردین گزارش داد مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه با میانجی‌گری قطر ادامه دارد و اینکه در صورت پایان محاصره دریایی آمریکا، رفع محدودیت‌های صادرات نفت و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده، تهران ممکن است تنگه هرمز را ظرف دو روز بازگشایی کند. 

روز دوشنبه، رویترز گزارش داد مذاکره‌کنندگان ایرانی پس از چند روز گفت‌و‌گو با میانجی‌های قطری، دوحه را ترک کردند. با وجود پایان این دور از مذاکرات بدون دستیابی به توافق، یک مقام آگاه اعلام کرد که پیش‌نویس پیشنهادی برای توافق در حال گردش است و احتمال برگزاری نشست دیگری وجود دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ایران و قطر ، طرح آتش بس ، جنگ ایران و آمریکا
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