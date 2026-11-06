باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با آیت‌الله محسن وحید خراسانی، فرزند حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید، به نمایندگی از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، جویای احوال ایشان شد و در جریان آخرین وضعیت سلامت و روند درمان این مرجع عالی‌قدر قرار گرفت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این تماس، ضمن ابلاغ سلام و ابراز اهتمام و توجه رئیس‌جمهور نسبت به وضعیت سلامت حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، برای ایشان از درگاه خداوند متعال سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.