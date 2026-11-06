باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ بازی امروز (جمعه) پیگیری می‌شود که در حساس‌ترین بازی ها، تیم پرسپولیس به مصاف تیم فجر شهید سپاسی می‌رود و سپاهان هم از قوی سپید انزلی در ورزشگاه نقش جهان پذیرایی می‌کند. بعد از برگزاری مسابقات هفته دوازدهم، لیگ برتر به تعطیلات دوهفته‌ای می‌رود تا تیم ملی در روز‌های فیفا در تورنمنت ۴ جانبه بصره شرکت کند.

سپاهان- ملوان/ جمعه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال سپاهان بعد از فیفا دی مهرماه متحول شده و در ۸ بازی شکست نخورده و با ۲۳ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم جدول قرار گرفته است.

شاگردان محرم نویدکیا با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر قو‌های سپید انزلی هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و علاوه بر این، در کورس رقابت صدرنشینی با رقبای خود بمانند.

در آن طرف، تیم فوتبال ملوان برخلاف سپاهان نتایج خوبی در لیگ برتر فوتبال نگرفته و با ۱۰ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

قو‌های سپید انزلی در ۵ بازی آخر خود ۲ باخت مقابل فولاد و چادرملو متحمل شدند و در هر ۲ بازی کامبک خوردند و در ثانیه‌های پایانی در خانه بازنده شدند که مازیار زارع بعد از باخت به چادرملو استعفا کرد، اما بعد از چند روز کشمکش و مخالفت مالک باشگاه او به تمرینات ملوان بازگشت.

تیم ملوان به ۳ امتیاز بازی خارج از خانه مقابل سپاهان نیاز مبرم دارد تا از وضعیت بحرانی خارج شود، اما با سپاهان متحول شده مواجه شده و کار سختی پیش رو دارد.

البته ملوان با هدایت مازیار زارع در چند سال اخیر برای سپاهان دردسرساز شده و به نوعی گربه سیاه طلایی پوشان اصفهانی است. این تیم چند سال پیش با گرفتن یک مساوی در اصفهان زمینه‌ساز قهرمانی پرسپولیس را فراهم کرد. همچنین یکبار هم در جام حذفی در ضربات پنالتی سپاهان را حذف کرد. در آن زمان پاتریس کارترون فرانسوی هدایت سپاهان را برعهده داشت.

کسری طاهری مهاجم ۵ گله سپاهان رقابت جذابی با حسین‌زاده برای آقای گلی دارد و هر دو در صدر جدول گلزنان هستند.

سپاهان در دو بازی آخرش ۱۰ گل زد، ۶ گل به فجر سپاسی و ۴ گل به مس شهربابک تا با ۱۹ گل به همراه پرسپولیس زهردارترین خط حمله لیگ را دارد.

به هر حال باید دید شوک رفت و برگشت مازیار زارع باعث می‌شود که ملوان بار دیگر تیم سپاهان را مغلوب کند یا نه!

آلومینیوم اراک - مس شهر بابک/ جمعه ساعت ۱۵:۳۰

تیم آلومینیوم اراک دچار افت شده و در ۵ بازی آخرش رنگ برد را ندیده است و ۳ باخت و‌۲ مساوی کسب کرد تا با ۱۴ امتیاز در رده هفتم جدول قرار بگیرد و از جمع بالانشینان جدول جدا شود.

شاگردان پیروز قربانی این فرصت را دارند که تیم بدون سرمربی مس شهر بابک را شکست بدهند تا طلسم نبردن‌های خود را بشکنند و از بحران خارج شوند و یک پله در جدول رده بندی صعود کنند.

در آن طرف، تیم مس شهر بابک تنها تیم بدون برد لیگ با ۲۷ گل خورده در رده آخر جدول ایستاده است. این تیم دومین هفته هست که بدون سرمربی به میدان مسابقه می‌رود.

مجتبی حسینی، محمود فکری، وحید رضایی سرمربی شمس آذر و جلال امیدیان جزو گزینه‌های سرمربیگری مس شهر بابک هستند، اما این تیم همچنان بدون سرمربی هدایت می‌شود. نکته جالب توجه این است که قاسم شهبا سرمربی اخراجی تیم مس شهر بابک برای نجات مس کرمان جانشین فرزاد حسنی خانی شده است.

پرسپولیس- فجرشهید سپاسی / جمعه ساعت ۱۶:۳۰

تیم فوتبال پرسپولیس هفته گذشته با تک گل محبی توانست از سد تیم نساجی مازندران عبور کند و با ۲۳ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفته است.

سرخپوشان پایتخت با حمایت هواداران پرشور خود می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی را کسب کنند تا صدرنشینی خود را در لیگ برتر فوتبال تثبیت کنند و با برد به تعطیلات فیفا دی بروند.

با وجود اینکه پرسپولیس در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد، اما همچنان تارتار و تیمش زیر تیغ انتقادات قرار دارد و سرمربی پرسپولیس از هواداران خواسته فریب نخورند و مراقب حاشیه‌سازی برخی باشند.

تیم پرسپولیس با وجود غیبت خدابنده‌لو و کنعانی‌زادگان به دلیل مصدومیت، با تمام توان خود به میدان خواهد رفت.

در آن طرف، تیم فجرشهید سپاسی با حضور مهدی رجب زاده متحول شده و ۲ برد و یک مساوی به دست آورد تا با ۱۴ امتیاز به رده نهم جدول لیگ صعود کند و تک‌رقمی شود.

تیم پرسپولیس هر ۷ پیروزی خود را مقابل تیم‌های میانه پایینی جدول به دست آورده و همین مسئله بهانه‌ای برای انتقاد‌های زیاد از این تیم شده و اکنون دوباره به مانع سختی رسیده و اگر فجر سپاسی را شکست بدهد با صدرنشینی به تعطیلات فیفا می‌رود، اما مساوی یا شکست خانگی باعث می‌شود صدر را از دست بدهد.

این ۲ تیم تا به حال ۳۵ بار مقابل هم به میدان رفتند که ۱۴ برد سهم پرسپولیس، ۸ پیروزی سهم فجر و ۱۳ مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. آخرین بازی دو تیم در فصل گذشته و روز ۲۸ دی ۱۴۰۴ بود که فجر سپاسی ۲ بر یک پیروز شد آن زمان اوسمار ویرا برزیلیی هدایت پرسپولیس را برعهده داشت و حالا پرسپولیس به دنبال جبران آن باخت فصل گذشته هم هست. به خصوص اینکه از آخرین برد تیم پرسپولیس مقابل فجر سپاسی بیش از ۴ سال گذشته است.

چادر ملو اردکان- فولاد خوزستان/ جمعه ساعت ۱۷:۳۰

تیم‌های چادر ملو و فولاد در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که ۶، ۷ هفته هست که نباختند و آنها می‌خواهند روند شکست ناپذیری خود را در لیگ برتر حفظ کنند.

تیم چادر ملو هفته گذشته در دقایق پایانی بازی توانست برابر تیم ملوان کامبک بزند و به برتری برسد و با ۱۶ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند با برد بازی خانگی برابر فولاد به روند شکست ناپذیری خود در لیگ برتر فوتبال ادامه بدهند، اما با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

حمید علیدوستی مدیر فنی باشگاه چادرملو بود و این باشگاه در سال‌های آخر عمر علیدوستی و در زمان بیماری‌اش او را به گود فوتبال برگرداند و حالا این هفته چادرملو علیدوستی را در کنار خود ندارد.

در آن طرف، تیم فولاد خوزستان روند رو به رشدی در فصل جاری داشته و ۶ هفته هست که نباخته است و با ۲۲ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان حمید مطهری به دنبال برتری برابر تیم چادر ملو هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و در کورس رقابت با مدعیان قهرمانی بمانند، اما کار سختی جلوی هواداران چادر ملو دارند.