مارکو باکیچ، بازیکن مونته‌نگرویی پرسپولیس، ایران را به مقصد کشورش ترک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مارکو باکیچ بازیکن مونته نگرویی پرسپولیس دچار مصدومیت شدید شده است و این بازیکن نمی‌تواند در تمرینات سرخپوشان شرکت کند به خاطر همین او برای انجام امور شخصی خود با گرفتن مرخصی به کشورش رفت.  

باکیچ با وجود اینکه فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و حتی با سوپرگلی که از روی ضربه ایستگاهی به بیرانوند دروازه بان تراکتور زد محبوب هواداران پرسپولیس شد، اما امسال ترکیب پرسپولیس در فصل جدید دستخوش تغییرات فراوانی شد و  باکیچ تا این لحظه فرصت چندانی برای حضور در بین بازیکنان اصلی کسب نکرده است. این بازیکن در فصل جدید هرگز در ترکیب اصلی قرار نگرفته و تنها چند بار و در دقایق پایانی شاهد حضور این هافبک  در زمین مسابقه  بوده‌ایم.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته،   باکیچ  احتمالا سه الی چهار هفته دیگر شرایط حضور دوباره در تمرینات و ترکیب پرسپولیس را به دست خواهد آورد. در صورت ادامه این روند و غیبت مکرر مارکو باکیچ در ترکیب پرسپولیس، احتمالاً شاهد جدایی او در پایان فصل خواهیم بود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکن خارجی پرسپولیس
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