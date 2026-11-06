تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال فجر شهید سپاسی می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز به مصاف تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال می‌رود که کنعانی زادگان، خدابنده لو و باکیچ را در اختیار ندارد.  

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی امروز از دروازه سرخپوشان محافظت خواهد کرد. نیازمند به دنبال بسته نگه داشتن دروازه اش در بازی امروز است، تا کلین شیت‌های خود را افزایش بدهد.  

با وجود اینکه حسین ابرقویی نژاد از بند مصدومیت رها شده است و در تمرینات گروهی شرکت می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد که تارتار ریسک کرده و از این بازیکن در دفاع وسط بهره برد. براین اساس محمد مهدی زارع و دانیال ایری زوج خط دفاع پرسپولیس را تشکیل می‌دهند.  

مجید عیدی و مهدی تیکدری نژاد هم دفاع‌های چپ و راست پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.  

با توجه به اینکه خدابنده لو و باکیچ دچار مصدومیت شدند به خاطر همین کماکان تارتار از زوج پویا پورعلی و پوریا لطیفی در خط هافبک استفاده می‌کند.  

محمد مهدی محبی و  محمد عمری هم وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس را تشکیل می‌دهند. البته این احتمال وجود دارد که تارتار از اورونوف در ترکیب اصلی تیم به جای عمری بهره ببرد.  

تیوی بیفوما و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.  

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فجرشهید سپاسی به شرح زیر است.  

پیام نیازمند، مجید عیدی، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، محمدمهدی محبی، محمد عمری (اوستون اورونوف)، تیوی بیفوما و علی علیپور

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فجرشهید سپاسی
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