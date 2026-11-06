یوونتوس در هفته چهارم لیگ اروپا در خانه آلکمار به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب چهارمین هفته مسابقات لیگ اروپا تیم فوتبال آلکمار در ورزشگاه خانگی اش آفاس میزبان یوونتوس بود.

در دقیقه ۱۹ بازیکوپماینرز‌ دروازه آلکمار را باز کرد. پس از این گل، یوونتوسی‌ها دست از حمله نکشیدند و در دقیقه ۳۷، نوبت به درخشش کولو موآنی رسید. این مهاجم با یک حرکت تماشایی، گل دوم را به ثمر رساند تا بانوی پیر در خانه آلکمار اختلاف را به ۲ گل برساند.

در ادامه تورینی ها بازی را کنترل کردند، اما بالاخره تلاش‌های آلکمار در دقیقه ۸۸ جواب داد و میردینیک دروازه یووه را باز کرد.

در نهایت یوونتوس با نتیجه ۲ - ۱ به برتری رسید و با این پیروزی ارزشمند خارج از خانه ۱۰ امتیازی شد.

آلکمار که با ۶ امتیاز متوقف شده، با این نتیجه سومین باخت متوالی خود در تمامی رقابت‌ها را تجربه کرد.

برچسب ها: لیگ اروپا ، یوونتوس ، آلکمار
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