فرنتس واروش با نمایش درخشان لنی جوزف ستاره خود در سن سیرو میلان را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب در هفته چهارم لیگ اروپا تیم فوتبال آث میلان در ورزشگاه خانگی خود سن سیرو میزبان فرنتس واروش بود که در پایان تیم مجارستانی دست به کار بزرگی زد و در خانه روسونری به پیروزی ۲ - ۰ دست یافت.

لنی جوزف در دقایق ۵۲ و ۶۶ برای فرنتس واروش گلزنی کرد تا شبی ماندگار را در برای خودش و تاریخ باشگاه اش به ثبت برساند.

فرنتس واروش با کسب پیروزی ارزشمند و تاریخی خود مقابل میلان در سن سیرو ۱۲ امتیازی شد.

میلان نیز با ۳ امتیاز در رده بیست و هشتم قرار گرفته است.

نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:

اندرلخت ۲ - ۰ سالزبورگ

کریستال پالاس ۱ - ۱ هوفنهایم

لفسکی صوفیه ۱ - ۰ یاگیلونیا بیاویستوک

لیلستروم ۰ - ۱ ویکتوریا پلژن

نایمخن ۳ - ۱ اومونیا نیکوزیا

رئال سوسیداد ۱ - ۱ لیون

اسپارتا پراگ ۱ - ۳ بورنموث

جدول لیگ اروپا تا پایان هفته چهارم: