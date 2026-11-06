فرنتس واروش با نمایش درخشان لنی جوزف ستاره خود در سن سیرو میلان را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب در هفته چهارم لیگ اروپا تیم فوتبال آث میلان در ورزشگاه خانگی خود سن سیرو میزبان فرنتس واروش  بود که در پایان تیم مجارستانی دست به کار بزرگی زد و در خانه روسونری به پیروزی ۲ - ۰ دست یافت. 

لنی جوزف در دقایق ۵۲ و ۶۶ برای فرنتس واروش گلزنی کرد تا شبی ماندگار را در برای خودش و تاریخ باشگاه اش به ثبت برساند. 

فرنتس واروش با کسب پیروزی ارزشمند و تاریخی خود مقابل میلان در سن سیرو ۱۲ امتیازی شد.

میلان نیز با ۳ امتیاز در رده بیست و هشتم قرار گرفته است.

نتایج سایر دیدارها بدین شرح است: 

اندرلخت ۲ - ۰ سالزبورگ

کریستال پالاس ۱ - ۱ هوفنهایم

لفسکی صوفیه ۱ - ۰ یاگیلونیا بیاویستوک

لیلستروم ۰ - ۱ ویکتوریا پلژن

نایمخن ۳ - ۱ اومونیا نیکوزیا

رئال سوسیداد ۱ - ۱ لیون

اسپارتا پراگ ۱ - ۳ بورنموث

جدول لیگ اروپا تا پایان هفته چهارم:

جدول لیگ اروپا

برچسب ها: لیگ اروپا ، میلان
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