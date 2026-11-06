فرنتس واروش با نمایش درخشان لنی جوزف ستاره خود در سن سیرو میلان را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب در هفته چهارم لیگ اروپا تیم فوتبال آث میلان در ورزشگاه خانگی خود سن سیرو میزبان فرنتس واروش بود که در پایان تیم مجارستانی دست به کار بزرگی زد و در خانه روسونری به پیروزی ۲ - ۰ دست یافت.
لنی جوزف در دقایق ۵۲ و ۶۶ برای فرنتس واروش گلزنی کرد تا شبی ماندگار را در برای خودش و تاریخ باشگاه اش به ثبت برساند.
فرنتس واروش با کسب پیروزی ارزشمند و تاریخی خود مقابل میلان در سن سیرو ۱۲ امتیازی شد.
میلان نیز با ۳ امتیاز در رده بیست و هشتم قرار گرفته است.
نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:
اندرلخت ۲ - ۰ سالزبورگ
کریستال پالاس ۱ - ۱ هوفنهایم
لفسکی صوفیه ۱ - ۰ یاگیلونیا بیاویستوک
لیلستروم ۰ - ۱ ویکتوریا پلژن
نایمخن ۳ - ۱ اومونیا نیکوزیا
رئال سوسیداد ۱ - ۱ لیون
اسپارتا پراگ ۱ - ۳ بورنموث
جدول لیگ اروپا تا پایان هفته چهارم: