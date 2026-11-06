باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم

حضور مردم در تجمعات شبانه اقتدار به شب دویست و پنجاهم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردم ولایتمدار در دویست و پنجاهمین شب از تجمعات حماسی خود، با حضور گسترده در میدان‌ها و خیابان‌ها، بر وحدت ملی و ضرورت پاسخ قاطع به هرگونه تهدید علیه کشور تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم
young journalists club

تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب در ۲۴۱ شب قرار شبانه + فیلم

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم
young journalists club

دویست و چهل و پنجمین شب حضور حماسی مردم در خیابان + فیلم

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم
young journalists club

دویست و چهل‌وهشت شب استقامت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم
۲۲۵

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم
۱۷۲

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم
۱۵۹

معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha