براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالابرگ مرحله جدید (آبان) گروه اول مشمولان شارژ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ مرحله جدید برای گروه اول مشمولان شارژ شد.

به این ترتیب با توجه به واریز مبلغ تعیین شده کالابرگ مشمولان گروه اول برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ (سرپرستان خانوار)، خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و همچنین نیرو‌های مسلح شارژ شده و قابل استفاده در فروشگاه‌های طرف قرارداد است.

لازم به یادآوری است که مبلغ واریز شده کالابرگ مهر ماه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ اعتبار داشته و خانوار‌هایی که هنوز موفق به خرید اقلام مورد نیازشان نشده‌اند، می‌توانند در روز‌های باقی مانده تا پایان ماه جاری اقدام به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ کنند که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات می‌شود.

این درحالی است که اعتبار کالابرگ آبان ۱۴۰۵ برای افرادی که در مهر فرم خوداظهاری را تکمیل کرده‌اند و در گروه واجدان شرایط برای افزایش اعتبار کالابرگ قرار گرفته‌اند به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر بوده و بقیه افراد همچون روال گذشته یک میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

همچنین اعتبار کالابرگ آبان برای سرپرستان خانوار دارای کد ملی با رقم پایانی سه، چهار، پنج و شش نیز در بیست‌وپنجم آبان واریز می‌شود و شارژ اعتبار افرادی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و ۹ است پنجم آذر انجام می‌شود.

منبع: تسنیم