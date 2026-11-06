\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0634\u062a \u0645\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0646\u0628\u0631\u062f \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc\u060c \u06cc\u06a9 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u062a \u0631\u0627 \u0622\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u061b \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645\u200c\u0634\u062f\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n\u0639\u0628\u0627\u0631\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u0647\u200c\u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644 \u0628\u0647 \u0627\u062b\u0628\u0627\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062d\u062a\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u0627\u0630\u0639\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\u00a0\n