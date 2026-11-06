باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم

تحولات تنگه هرمز، آمریکا را با چالش‌های جدی در میدان تقابل با ایران روبه رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشت ماه میدان نبرد نظامی و اقتصادی، یک واقعیت را آشکار کرد؛ ایران تسلیم‌شدنی نیست.

عبارتی که نه‌تنها در میدان عمل به اثبات رسیده، بلکه تحلیلگران برجسته آمریکایی و حتی مقام‌های این کشور نیز به آن اذعان دارند.

 

مطالب مرتبط
آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم
young journalists club

جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم
young journalists club

جنگ با ایران عامل شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان آمریکا + فیلم

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم
young journalists club

از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد

پربیننده‌ترین‌ها
دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم
۲۲۵

دویست و پنجاهمین شب تجمعات مردم +فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم
۱۷۲

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم
۱۵۹

معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha