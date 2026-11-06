باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز پنجشنبه بار دیگر حمایت خود را از دستورکار نظامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، اعلام کرد و گفت پنتاگون در پیگیری اولویت‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. او همچنین از کنگره خواست دست‌کم ۳۵۰ میلیارد دلار بودجه اضافی برای تقویت توانمندی‌های نظامی آمریکا تصویب کند.

هگست در پیامی ویدئویی و مفصل گفت دولت ترامپ وزارت دفاع را که رئیس‌جمهور نام آن را به «وزارت جنگ» تغییر داده است، متحول کرده و تمرکز آن را بار دیگر به آمادگی نظامی و توانایی‌های رزمی بازگردانده است.

او اظهار داشت: «ماه‌ها و سال‌های پیش رو برای وزارتخانه ما و جمهوری‌مان بسیار سرنوشت‌ساز است. این موضوع به دستورکار «اول آمریکا»‌ی رئیس‌جمهور مربوط می‌شود؛ همچنین به دستورکار وزارتخانه ما برای برقراری صلح از طریق قدرت ارتباط دارد.»

هگست، ترامپ را عامل احیای آنچه مأموریت اصلی وزارت دفاع، یعنی جنگیدن، توصیف کرد، دانست و مدعی شد دولت آمریکا برنامه‌های مربوط به تنوع، برابری و فراگیری (DEI) را حذف کرده، فرماندهان نظامی ناکارآمد را برکنار ساخته، بازدارندگی جهانی را تقویت کرده و روند جذب نیرو‌های نظامی را افزایش داده است.

وزیر جنگ آمریکا از قانون‌گذاران خواست بسته‌ای بودجه‌ای را تصویب کنند که دست‌کم ۳۵۰ میلیارد دلار منابع مالی اضافی در اختیار ارتش قرار دهد. او این اقدام را سرمایه‌گذاری‌ای در مقیاس یک نسل توصیف کرد که برای حفظ برتری نظامی آمریکا ضروری است.

هگست گفت: «وزارت جنگ باید برای پاسخ‌گویی به شرایط کنونی، همین حالا بودجه لازم را دریافت کند. این بودجه شامل یک سرمایه‌گذاری بزرگ و تاریخی، در قالب لایحه‌ای به ارزش دست‌کم ۳۵۰ میلیارد دلار است تا این وزارتخانه و کشورمان در جهانی خطرناک، فاصله خود را با رقبا حفظ کنند.»

او از تمامی اعضای کنگره خواست با این تخصیص بودجه موافقت کنند و استدلال کرد که روند بازسازی توان نظامی آمریکا باید، صرف‌نظر از اختلافات سیاسی درباره سیاست‌های دولت، ادامه یابد.

هگست تأکید کرد: «ما به رأی تک‌تک اعضای میهن‌پرست کنگره نیاز داریم.»

او همچنین از کارزار نظامی ترامپ علیه ایران دفاع کرد و آن را «تلاشی شجاعانه و تاریخی» خواند که به ادعای او مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خواهد شد.

هگست گفت دولت آمریکا مصمم است اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و تحت رهبری ترامپ، به تقویت دوباره توانمندی‌های نظامی ایالات متحده ادامه خواهد داد.

استیضاح هگست

هگست همچنین به تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح خود پرداخت و این اتهامات را نمایشی سیاسی توصیف کرد.

او گفت: «آن‌ها به من و ما حمله می‌کنند، چون ما مؤثر عمل می‌کنیم. این اقدامات نتیجه‌ای نخواهد داشت. ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم.»

هگست با مقایسه این تلاش‌ها با دو روند استیضاح ترامپ، دموکرات‌ها را متهم کرد که از تحقیقات سیاسی برای تضعیف رقبای خود استفاده می‌کنند.

او گفت: «این روش در برابر رئیس‌جمهور ترامپ جواب نداد و در برابر من هم جواب نخواهد داد.»

شبکه ان‌بی‌سی نیوز روز پنجشنبه گزارش داد که ترامپ طی روز‌های اخیر به برخی از متحدانش گفته است در حال بررسی احتمال جایگزینی هگست است.

این گفت‌و‌گو‌ها در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان هگست و شماری از اعضای کنگره از هر دو حزب، بر سر عملیات نظامی دولت، شفافیت عملکرد پنتاگون و هزینه‌های دفاعی افزایش یافته است.

با این حال، ترامپ روز چهارشنبه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر رئیس پنتاگون را رد کرد و به خبرنگاران گفت که قصد ندارد وزیر دفاع را برکنار کند.

او اظهار داشت: «نه، او کارش را بسیار خوب انجام می‌دهد.»

هگست با انتقاد‌های فزاینده‌ای از سوی قانون‌گذاران هر دو حزب روبه‌رو شده است. برخی از آنها نحوه مدیریت جنگ با ایران از سوی دولت را زیر سؤال برده و خواستار شفافیت بیشتر درباره عملیات نظامی و هزینه‌های مالی آن شده‌اند.

توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی و از منتقدان سرسخت این درگیری، در ماه سپتامبر قطعنامه‌ای را برای استیضاح هگست ارائه کرد.

مسی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر اعلام کرد که اگر هگست استعفا ندهد، قصد دارد از اوایل هفته آینده زمینه برگزاری رأی‌گیری در مجلس نمایندگان درباره مواد استیضاح را فراهم کند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها شرایطی که در آن مواد استیضاح را دوباره ارائه نخواهم کرد، استعفای هگست است.»

گزارش‌ها درباره بررسی گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی هگست، بر ابهام‌ها درباره آینده او در پنتاگون افزوده است؛ هرچند ترامپ علناً از وزیر دفاع خود حمایت کرده و کاخ سفید نیز تاکنون نشانه‌ای از قریب‌الوقوع بودن تغییر در رأس این وزارتخانه ارائه نداده است.

منبع: آناتولی