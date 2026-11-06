در حالی که ترامپ گزینه‌های نظامی و اقتصادی علیه ایران را بررسی می‌کند، تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای برای دستیابی به توافقی مبتنی بر اقدامات متقابل ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از نشست با مشاوران امنیت ملی خود ادعا کرد که به‌زودی درباره ازسرگیری حملات گسترده علیه ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ هم‌زمان رایزنی‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای دستیابی به توافق ادامه دارد.

به گزارش باراک راوید در آکسیوس، ترامپ روز پنجشنبه سه گزینه را بررسی کرد: ازسرگیری حملات نظامی، تشدید فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌ها علیه ایران یا دستیابی به توافقی که مستلزم امتیازدهی قابل‌توجه واشنگتن باشد.

وی با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد ممکن است برای اطمینان از نابودی کامل این برنامه، حملات بیشتری انجام شود، اما افزود ترجیح می‌دهد از گسترش عملیات نظامی خودداری کند.

در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه با مقام‌هایی از قطر، عربستان، ترکیه، امارات، عمان و مصر درباره تحولات و تلاش‌های دیپلماتیک گفت‌و‌گو کرد. به نوشته آکسیوس، میانجی‌های قطری نیز در حال پیگیری پیش‌نویس پیشنهادی برای انجام اقداماتی متقابل با هدف اعتمادسازی و فراهم کردن زمینه توافق گسترده‌تر هستند.

بر اساس این پیشنهاد، آمریکا محاصره دریایی ایران را لغو و بخشی از دارایی‌های مسدودشده کشور را آزاد می‌کند و ایران نیز زمینه بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده را فراهم خواهد کرد. در مرحله بعد، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پیش‌بینی شده است.

هم‌زمان، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو، هفت شرط ایران برای دیپلماسی را مطرح کرد و تأکید داشت تا زمانی که آمریکا این شروط را اجرا نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد و مذاکره‌ای انجام نمی‌گیرد. پوتین نیز بر آمادگی روسیه برای کمک به پایان جنگ تأکید کرد.

در سوی دیگر، فرماندهی مرکزی آمریکا در حال آماده‌سازی برای احتمال ازسرگیری عملیات گسترده است، هرچند هنوز دستور جدیدی از واشنگتن دریافت نکرده است. ورود ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» به منطقه نیز از جمله تحولات نظامی مورد توجه در روز‌های آینده خواهد بود.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، تحریم ایران
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