پیش‌فروش ملک نکاتی دارد که باید پیش از معامله به آنها توجه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ابتسام نیا، وکیل پایه یک دادگستری در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که قراردادهای پیش‌فروش و پیش‌خرید ملک نکاتی دارند که هنگام امضای آنها باید مورد توجه قرار بگیرند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دادگاه خانواده ، دعوای قانونی ، وکیل دادگستری
خبرهای مرتبط
دادستان تهران اعلام کرد:
صدور بیش از ۲۳۴ کیفرخواست در پرونده‌های جنگی
۴ نفر از اعضای شبکه موسوم به «اسماء آکادمی» بازداشت شدند
حمایت حقوقی دادستانی تهران در زمینه رفع تعهدات ارزی شرکت زامیاد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار قرمز هواشناسی در چند استان؛ هلال‌احمر آماده پاسخگویی به حوادث
آماده باش کامل ستاد‌های مدیریت بحران استان تهران/ مردم از بستر رودخانه‌ها فاصله بگیرند
باران و ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های مواصلاتی کشور/ هشدار پلیس راهور درباره جاده‌های شمالی
آخرین اخبار
هشدار قرمز هواشناسی در چند استان؛ هلال‌احمر آماده پاسخگویی به حوادث
باران و ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های مواصلاتی کشور/ هشدار پلیس راهور درباره جاده‌های شمالی
آماده باش کامل ستاد‌های مدیریت بحران استان تهران/ مردم از بستر رودخانه‌ها فاصله بگیرند
اجرای برنامه‌های جدید رفاهی برای بازنشستگان
برخورد با فعالیت کیوسک‌های غیرمجاز در تهران
نکات مهم درباره قرارداد‌های پیش‌فروش ملک + فیلم
راه حل مواجهه با اختلاف‌نظر‌هایی که منجر به قهر می‌شوند + فیلم
کالابرگ گروه اول مشمولان شارژ شد