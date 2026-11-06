شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نخستین جشنواره زعفران در روستای گلستان بخش کالپوش را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جشنواره زعفران در روستای گلستان بخش کالپوش استان سمنان، با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی منطقه کالپوش، در روستای گلستان از توابع بخش کالپوش شهرستان میامی برگزار شد. روستای گلستان طی سال‌های گذشته با کشت دیم زعفران، به یکی از مناطق فعال در تولید این محصول در بخش کالپوش تبدیل شده است.

کشت این محصول علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و افزایش درآمد خانوار‌های روستایی داشته و این روز‌ها اهالی روستا مشغول برداشت زعفران هستند. این مراسم با حضور فرماندار شهرستان میامی، بخشدار کالپوش، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس کمیته امداد، مسئول بنیاد برکت شهرستان میامی و جمعی از مردم و علاقه‌مندان از نقاط مختلف بخش کالپوش برگزار شد. برگزاری این جشنواره گامی در راستای معرفی ظرفیت‌های تولیدی منطقه، حمایت از کشاورزان، توسعه کشت زعفران و توجه به توانمندی‌های اقتصادی روستا‌های بخش کالپوش به شمار می‌رود.

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منبع: علیرضا غفوریان

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