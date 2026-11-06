باشگاه خبرنگاران جوان - سردار پاسدار علی فدوی، رئیس گروه مشاوران فرمانده سپاه شامگاه پنجشنبه در تجمع حماسی مردم اردستان با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌های مختلف، اظهار کرد: وحدت، تبعیت از رهبری و پایبندی به تکالیف اسلامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم در صحنه گفت: مردم ایران بیش از ۲۵۰ شب است که همگام با نیرو‌های مسلح در خیابان‌ها حضور دارند و از انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کنند و این حضور و همراهی نشان‌دهنده پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب است.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با اشاره به سابقه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر تقابل با ایران را آغاز کرد و در طول ۴۷ سال گذشته، از طریق اقدامات مختلف، کودتاها، جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های سیاسی به دنبال تضعیف نظام اسلامی بوده است.

فدوی افزود: در جنگ‌های اخیر، آمریکا برای نخستین بار به‌صورت مستقیم و با تمام توان وارد میدان شد و رژیم صهیونیستی را نیز همراه خود کرد، چرا که تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی کار جمهوری اسلامی ایران را تمام کند، اما در این رویارویی به اهداف خود نرسید.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام شکل گرفته است تصریح کرد: برای اینکه مردم جهان به واقعیت قدرت و جایگاه ایران پی ببرند، لازم بود قدرتی که خود را ابرقدرت جهان می‌داند، مستقیماً وارد تقابل شود و در برابر ملت ایران قرار بگیرد.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با اشاره به هزینه‌های سنگین دفاع از کشور خاطرنشان کرد: برای دستیابی به پیروزی‌های بزرگ، گاهی باید عزیزترین سرمایه‌ها را تقدیم کرد و همان‌گونه که اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) در واقعه عاشورا سخت‌ترین مصیبت‌ها را تحمل کردند تا اسلام باقی بماند، ملت ایران نیز در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب شهدای بسیاری تقدیم کرده است.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان و پاسداران در جنگ‌های اخیر گفت: دو فرمانده کل سپاه، سه فرمانده نیروی سپاه و شمار زیادی از پاسداران در این جنگ‌ها به شهادت رسیدند و بیش از ۵۰ درصد شهدای این دو جنگ از پاسداران انقلاب اسلامی بودند.

فدوی با اشاره به ابعاد اقتصادی و سیاسی تقابل با ایران بیان کرد: شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، اما ملت ایران با تحمل مشکلات و با تکیه بر اهداف والای خود در برابر این فشار‌ها ایستادگی کرده است و در عرصه سیاسی نیز مسئولان آمریکایی شکست‌های خود را به‌صراحت مطرح کرده‌اند.

وی مهم‌ترین عامل آسیب‌پذیری جوامع اسلامی را اختلافات داخلی دانست و تأکید کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، امت اسلامی نباید از جنگ نظامی و اقتصادی دچار شکست شود، بلکه آنچه می‌تواند به جامعه اسلامی آسیب برساند، اختلاف و تفرقه است؛ بنابراین وحدت کلمه باید همواره مورد توجه مردم و مسئولان باشد.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه وحدت در اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب گفت: وحدت کلمه از موضوعات مورد تأکید امامین انقلاب بوده و مردم ایران نیز در سال‌های گذشته، به‌ویژه در جنگ‌های اخیر، با حضور خود در صحنه این همبستگی را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی خلیج فارس و توانمندی‌های دریایی ایران مدعی شد: در جریان جنگ‌های اخیر، نیرو‌های آمریکایی ناو‌ها و تجهیزات دریایی خود را بیش از هزار کیلومتر از مرز‌های ایران دور کردند و در مواردی نیز که قصد نزدیک شدن به منطقه را داشتند، با واکنش نیرو‌های مسلح ایران مواجه شدند.

فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت سلمان فارسی گفت: سلمان الگویی از تبعیت از امام و پرهیز از اختلاف‌نظر در برابر رهبری بود و زمانی که انسان امام دارد، باید در مسیر او حرکت کند و از ایجاد اختلاف و چندصدایی پرهیز داشته باشد.

وی با اشاره به نقش مردم اردستان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: مردم این منطقه از سال‌های آغازین نهضت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ همراه انقلاب بودند و مرحوم آیت‌الله شریعتی، امام جمعه وقت اردستان از جمله افرادی بود که در آن دوران حکم امامت جمعه از امام خمینی (ره) دریافت کرده بود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با یادآوری روز‌های آغازین جنگ تحمیلی افزود: مردم اردستان از همان ابتدای جنگ نیز در کنار نیرو‌های مسلح حضور داشتند و در نخستین روز‌های مهرماه، نیرو‌های سپاه اردستان برای دفاع از کشور عازم جبهه شدند و مردم این شهرستان در طول سال‌های دفاع مقدس و همچنین جنگ‌های اخیر، شهدای بسیاری تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

وی با اشاره به شهادت جمعی از فرزندان اردستان در جنگ‌های اخیر تصریح کرد: چه شهدایی که در مجموعه سپاه اردستان حضور داشتند و چه اردستانی‌هایی که در سایر مناطق کشور به شهادت رسیدند، همگی نشان‌دهنده سهم مردم این شهرستان در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی هستند.

فدوی همچنین با اشاره به سابقه تاریخی منطقه اردستان و زواره در میزبانی از سادات و فرزندان اهل‌بیت (ع) گفت: یکی از فرزندان امام حسن مجتبی (ع) به منطقه زواره آمد و حضور اهل‌بیت و سادات در این منطقه، بخشی از پیشینه تاریخی و مذهبی اردستان است.