در پی پایان رایزنی‌های پارلمانی رئیس رژیم صهیونیستی، گادی آیزنکوت با کسب حمایت ۶۷ نماینده کنست در مقایسه با ۴۶ حمایت از نتانیاهو، در موقعیت برتر برای مأموریت تشکیل کابینه جدید قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، رایزنی‌های خود با فراکسیون‌های پارلمانی را برای تعیین نامزد تشکیل کابینه جدید به پایان رساند؛ رایزنی‌هایی که طی آن گادی آیزنکوت موفق شد حمایت ۶۷ نماینده کنست را به دست آورد، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی، تنها از حمایت ۴۶ نماینده برخوردار شد.

قرار است هرتزوگ روز یکشنبه ۸ نوامبر، نام فردی را که مأمور تشکیل کابینه جدید خواهد شد، اعلام کند.

حزب «یشار» در بیانیه‌ای اعلام کرد گادی آیزنکوت، رئیس این حزب، توانسته است حمایت اکثریت مطلق نمایندگان کنست را جلب کند. این حزب همچنین مدعی شد میزان حمایت از آیزنکوت، بالاترین سطح حمایتی است که یک نامزد تشکیل کابینه از سال ۲۰۱۵ تاکنون به دست آورده است.

حزب یشار این نتایج را نشانه تمایل جامعه اسرائیل به تغییر و کاهش اعتماد عمومی به نتانیاهو و کابینه او دانست و از رئیس رژیم صهیونیستی خواست در سریع‌ترین زمان ممکن، آیزنکوت را مأمور تشکیل یک کابینه اضطراری ملی کند.

پیشتازی آیزنکوت پس از اعلام حمایت فهرست یکپارچه عربی به ریاست منصور عباس و فهرست مشترک عربی از نامزدی او رقم خورد؛ دو فهرستی که در مجموع ۱۹ کرسی کنست را در اختیار دارند.

در مقابل، حزب دینی «یهودیت هتوراه» که از متحدان سنتی نتانیاهو محسوب می‌شود و هفت کرسی در پارلمان دارد، از معرفی یا حمایت از هر نامزدی خودداری کرد؛ موضوعی که به کاهش حمایت پارلمانی از نخست‌وزیر کنونی انجامید.

بر اساس قوانین اسرائیل، فرد مأمور تشکیل کابینه در مرحله نخست ۲۸ روز فرصت دارد کابینه جدید را تشکیل دهد. این مهلت در صورت نیاز می‌تواند حداکثر ۱۴ روز دیگر تمدید شود.

منبع: الشروق

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، گادی آیزنکوت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالمجید غلامی
۱۳:۱۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
سلام
تاثیری در کشور ما نداره،هر دوتاشون جنایتکاران تاریخ هستند.
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