باشگاه خبرنگاران جوان - مجید محمدی اظهار داشت: این حادثه حدود ساعت هفت صبح امروز در محدوده بلوار اندیشه گچساران و در جریان اجرای طرح عمرانی شهرداری رخ داد.

وی افزود: یک دستگاه بلدوزر متعلق به شهرداری که در حال انجام عملیات عمرانی در این محدوده بود، با خط لوله ۱۶ اینچ انتقال گاز برخورد کرد که بر اثر آن خط لوله دچار آسیب و آتش‌سوزی شد.

معاون فرماندار گچساران با اشاره به حضور نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در محل حادثه بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، جریان گاز در خط آسیب‌دیده قطع شد و آتش‌سوزی تا زمان تخلیه کامل گاز باقی‌مانده در لوله ادامه دارد.

محمدی با بیان اینکه شعله‌های آتش به‌تدریج در حال کاهش است تصریح کرد: نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و ایمن‌سازی محدوده در حال انجام است.

وی تأکید کرد: این حادثه تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است و وضعیت محل با حضور نیروهای امدادی و عملیاتی تحت کنترل و پیگیری است.