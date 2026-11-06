معاون فرماندار گچساران از نشت و آتش‌سوزی در خط ۱۶ اینچ انتقال گاز به استان فارس بر اثر برخورد یک دستگاه بلدوزر شهرداری با این خط لوله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید محمدی اظهار داشت: این حادثه حدود ساعت هفت صبح امروز در محدوده بلوار اندیشه گچساران و در جریان اجرای طرح عمرانی شهرداری رخ داد.

وی افزود: یک دستگاه بلدوزر متعلق به شهرداری که در حال انجام عملیات عمرانی در این محدوده بود، با خط لوله ۱۶ اینچ انتقال گاز برخورد کرد که بر اثر آن خط لوله دچار آسیب و آتش‌سوزی شد.

معاون فرماندار گچساران با اشاره به حضور نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در محل حادثه بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، جریان گاز در خط آسیب‌دیده قطع شد و آتش‌سوزی تا زمان تخلیه کامل گاز باقی‌مانده در لوله ادامه دارد.

محمدی با بیان اینکه شعله‌های آتش به‌تدریج در حال کاهش است تصریح کرد: نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در محل حضور دارند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و ایمن‌سازی محدوده در حال انجام است.

وی تأکید کرد: این حادثه تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است و وضعیت محل با حضور نیروهای امدادی و عملیاتی تحت کنترل و پیگیری است.

برچسب ها: آتش سوزی ، انتقال گاز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
عجب!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
یعنی علائمی وجود نداشته که بهش حالی بشه این مسیر گازه کار نکن از این مسیر نرو اصلا ادپات شهرداری اونجا چکار میکنه
۲
۱۴
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