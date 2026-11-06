باشگاه خبرنگاران جوان - آیات ۱۴۶ تا ۱۵۳ سوره بقره، مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با حقیقت‌جویی، مسئولیت انسان در برابر شناخت خود و پایبندی به فرمان الهی را مطرح می‌کنند. در این آیات، ابتدا از شناخت پیامبر اسلام توسط اهل کتاب و پنهان کردن آگاهانه حقیقت سخن گفته می‌شود، سپس بار دیگر موضوع تغییر قبله و ضرورت پیروی از فرمان خداوند مورد تأکید قرار می‌گیرد.

در ادامه نیز مسلمانان به یاد خدا، شکرگزاری، صبر و استعانت از نماز دعوت می‌شوند، مجموعه‌ای از آموزه‌ها که از نگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، رابطه میان معرفت، ایمان و عمل را روشن می‌کند.

حقیقتی که اهل کتاب آن را می‌شناختند، اما پنهان کردند

آیه ۱۴۶ با اشاره به شناخت پیامبر اسلام از سوی گروهی از اهل کتاب آغاز می‌شود «یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ» آنان پیامبر را چنان می‌شناسند که فرزندان خود را می‌شناسند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این تشبیه را بیانگر روشنی و وضوح شناخت پیامبر نزد اهل کتاب می‌داند شناختی که بر اساس نشانه‌ها و اوصاف مطرح‌شده در کتاب‌های آسمانی پیشین شکل گرفته بود.

با این حال، آیه تأکید می‌کند گروهی از آنان با وجود آگاهی، حقیقت را پنهان می‌کنند «وَإِنَّ فَرِیقًا مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ». مسئله این افراد ناآگاهی نیست، بلکه کتمان آگاهانه حقیقت است. این آیه نشان می‌دهد که داشتن دانش به‌تنهایی برای رسیدن به هدایت کافی نیست و انسان ممکن است حقیقت را بشناسد، اما به دلیل منافع، تعصب یا دلبستگی‌های خود از پذیرش آن سر باز زند.

قبله واقعی، فرمان خداست نه خواسته انسان‌ها

در آیه ۱۴۷ خداوند بار دیگر بر حقانیت وحی تأکید می‌کند «الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ». حقیقت از جانب پروردگار است و نباید در آن تردید کرد.

آیه ۱۴۸ سپس به موضوع قبله بازمی‌گردد و می‌فرماید که «وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا». هر گروهی جهت و مسیری دارد که به سوی آن روی می‌آورد. این آیه در ارتباط با اختلاف قبله‌ها و جهت‌های عبادت اقوام مختلف بررسی می‌شود. آنچه اهمیت دارد، صرفاً جهت ظاهری نیست، بلکه اطاعت از فرمان خداوند است.

در ادامه، قرآن به جای گرفتار شدن در مجادله بر سر جهت‌ها، مؤمنان را به سبقت گرفتن در کار‌های نیک دعوت می‌کند «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ». گویی پیام اصلی این است که اختلاف در جهت عبادت نباید انسان را از هدف اصلی، یعنی بندگی و انجام عمل صالح، غافل کند.

تغییر قبله، فرمانی که راه بهانه‌جویی را می‌بندد

آیه ۱۴۹ بار دیگر پیامبر را به روی کردن به سوی مسجدالحرام فرمان می‌دهد «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ». این فرمان در آیه ۱۵۰ نیز تکرار می‌شود و خداوند از مسلمانان می‌خواهد در هر مکانی که هستند، هنگام نماز به سوی مسجدالحرام روی کنند.

تکرار این دستور، اهمیت وحدت جهت عبادت مسلمانان را نشان می‌دهد. همچنین در ادامه آیه، بهانه‌جویی مخالفان مورد اشاره قرار می‌گیرد، کسانی که پس از تغییر قبله نیز ممکن بود بهانه‌ای تازه برای اعتراض پیدا کنند.

قرآن در این آیات تأکید می‌کند که هدف از تعیین قبله، صرفاً تغییر یک جهت جغرافیایی نیست، بلکه این فرمان در چارچوب تکمیل نعمت الهی، هدایت مسلمانان و تثبیت هویت مستقل جامعه اسلامی قرار دارد. عبارت «لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ» نیز به همین مسئله اشاره دارد؛ هرچند ستمگران همچنان بهانه‌جویی خواهند کرد.

علامه طباطبایی در تفسیر این بخش، تغییر قبله را از نشانه‌های استقلال امت اسلامی و پیروی آن از فرمان مستقیم خداوند می‌داند، فرمانی که معیار حقانیت آن، خواست و رضایت الهی است، نه تأیید دیگران.

پیامبر، کامل‌کننده نعمت هدایت

آیه ۱۵۱، یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی بر مسلمانان را یادآوری می‌کند، یعنی فرستادن پیامبری از میان خود مردم. «کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ»

خداوند پیامبری را از میان مردم فرستاده تا چند مأموریت اساسی را انجام دهد، تلاوت آیات الهی، تزکیه و پاک‌سازی انسان‌ها، آموزش کتاب و حکمت و تعلیم آنچه پیش از این نمی‌دانستند.

این مأموریت‌ها در پیوند با تکمیل نعمت الهی مطرح شده‌اند. پیامبر تنها وظیفه ابلاغ آیات را ندارد، بلکه تربیت انسان و آموزش معارف و حکمت نیز بخشی از رسالت اوست. به این ترتیب، هدایت الهی صرفاً ارائه مجموعه‌ای از دستور‌ها نیست، بلکه برنامه‌ای برای ساختن انسان و رشد فکری و اخلاقی جامعه است.

خدا را یاد کنید تا شما را یاد کند

پس از بیان نعمت بزرگ بعثت پیامبر، آیه ۱۵۲ به رابطه متقابل میان بندگان و پروردگار اشاره می‌کند، «فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ» خداوند از مؤمنان می‌خواهد او را یاد کنند تا مشمول یاد و توجه الهی قرار گیرند و در برابر نعمت‌هایش شکرگزار باشند.

علامه طباطبایی با توجه به ارتباط این آیه با آیات پیشین، یاد خدا را در کنار توجه به نعمت‌های الهی و هدایت پیامبر معنا می‌کند. ذکر خدا تنها تکرار زبانی نام او نیست، بلکه حضور خداوند در اندیشه و رفتار انسان و فراموش نکردن فرمان‌های او را نیز در بر می‌گیرد.

در همین راستا، شکرگزاری نیز صرفاً گفتن عبارت‌های زبانی نیست؛ بلکه استفاده درست از نعمت‌ها و حرکت در مسیری است که خداوند برای انسان تعیین کرده است. در مقابل، کفران نعمت به معنای نادیده گرفتن این نعمت‌ها و فاصله گرفتن از مسیر هدایت است.

نسخه قرآن برای عبور از سختی‌های زندگی

آخرین آیه این صفحه، خطاب به مؤمنان راهکار مهمی برای مواجهه با دشواری‌های زندگی ارائه می‌کند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» خداوند از مؤمنان می‌خواهد برای عبور از مشکلات و ایستادگی در مسیر بندگی، از دو ابزار صبر و نماز کمک بگیرند.

صبر در اینجا تنها به معنای تحمل منفعلانه مشکلات نیست، بلکه پایداری در برابر سختی‌ها، مقاومت در برابر وسوسه‌ها و استقامت در انجام وظایف الهی را نیز شامل می‌شود. نماز نیز با پیوند دادن انسان به خداوند، نیروی معنوی لازم برای ادامه مسیر را فراهم می‌کند.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه، صبر و نماز را دو وسیله مهم برای استعانت و تقرب به خداوند می‌داند. تأکید پایانی آیه بر عبارت «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» نیز بیانگر جایگاه ویژه صابران است، کسانی که در مسیر حق از دشواری‌ها عقب‌نشینی نمی‌کنند و امید خود را به یاری پروردگار از دست نمی‌دهند.

در مجموع، آیات این صفحه از شناخت حقیقت و پرهیز از کتمان آن آغاز می‌شوند، با تأکید بر اطاعت از فرمان الهی و پذیرش قبله مسلمانان ادامه می‌یابند و در نهایت، سه رکن مهم زندگی مؤمنانه یعنی یاد خدا، شکرگزاری و صبر و نماز را پیش روی انسان قرار می‌دهند.

منبع: فارس