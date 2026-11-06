معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افزایش ۶۵ درصدی سطح زیر کشت کلزا دراستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: سطح زیر کشت کلزا در استان با افزایش ۶۵ درصدی به بیش از ۱۱ هزار هکتار رسیده است.

او با بیان اینکه پیش‌بینی‌های سازمان از ماه‌ها قبل مؤید اقبال کشاورزان به کشت کلزا در سطوح بالا بود، افزود: به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که بیش از ۶۰ تن بذر گواهی‌شده و استاندارد کلزا در ۱۴ رقم مختلف برای کشاورزان استان تدارک دیده شود که از این میان، سهم خوبی از بذور تولیدی در ارقام ظفر و مهتاب، تولید مراکز تحقیقاتی استان و شرکت‌های بخش خصوصی مستقر در استان بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه کماکان تا پایان آبان‌ماه جهت کشت کلزا فرصت باقی است، گفت: سامانه پایش کودی برای حمایت از کلزاکاران از شهریورماه باز شده و این روند تا پایان فصل کشت ادامه خواهد داشت.

باقری در ادامه با یادآوری اثرات پدیده ال‌نینو و به تبع آن، بارش‌های سنگین و دمای بالا، از کشاورزان خواست با کسب مشاوره از مراکز جهاد کشاورزی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، عملیات مبارزه با آفات را به طور جدی پیگیری کنند.

او با اعلام اینکه علف هرز انگلی گل‌جالیز نیز در برخی نقاط استان شیوع پیدا کرده است، جدیت کشاورزان مازندرانی در مقابله با این عامل انگلی با مشاوره مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها را خواستار شد.