فرمانده انتظامی سلماس از دستگیری عاملان نزاع و درگیری در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سرهنگ ناصر مظلومی فرمانده انتظامی سلماس در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی از نزاع و درگیری بین دو نفراز بانوان در یکی از پارک های شهرستان مراتب بصورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با بررسی موضوع مشخص شد، دو نفر از بانوان به‌وسیله قمه با یکدیگر درگیر که بلافاصله عاملان اصلی نزاع با اقدام قاطع توسط پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلماس در پایان خاطرنشان کرد: با افرادی که به هر نحو بخواهند با اقدامات هنجارشکنانه مخل امنیت مردم شوند با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.‍

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سلماس نیز در این باره با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم، به‌ویژه خانواده‌ها، خط قرمز دستگاه قضایی است افزود: اجازه نخواهیم داد رفتارهای هنجارشکنانه، آرامش عمومی و احساس امنیت شهروندان را خدشه‌دار کند و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.

دادستان سلماس تصریح کرد: سلماس دیگر محل آزمون و خطای افرادی نیست که بخواهند با رفتارهای خلاف قانون، آرامش و امنیت جامعه را برهم بزنند و با چنین اقداماتی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

خداکرمی همچنین با اشاره به نظارت مستمر بر فضای حقیقی و مجازی خاطرنشان کرد: رصد و پایش این فضاها به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلفی که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.