باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "امیرحسین نقی‌مهر" اظهار داشت: یکی از شگرد‌های رایج کلاهبرداران اینترنتی، انتشار آگهی‌های جعلی فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار و ترغیب خریداران به پرداخت بیعانه است.

وی افزود: مجرمان سایبری با استفاده از تصاویر جذاب، قیمت‌های وسوسه‌انگیز و ادعا‌هایی مانند فروش فوری یا وجود مشتریان متعدد، برای جلب اعتماد کاربران و ایجاد حس فوریت در تصمیم‌گیری تلاش می‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان خاطرنشان کرد: کلاهبرداران پس از دریافت وجه ممکن است ارتباط خود را با خریدار قطع کنند؛ بنابراین شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت، از اصالت آگهی و هویت فروشنده اطمینان حاصل کرده و از انجام معاملات شتاب‌زده خودداری کنند.

منبع؛ اطلاع رسانی پلیس