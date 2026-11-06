باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا چشم‌انداز سیاسی واشنگتن را دستخوش تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را دوباره به دست آورده‌اند و فضای مانور دولت ترامپ برای پیشبرد برنامه‌های خود در دو سال آینده به‌طور قابل‌توجهی محدودتر شده است.

شکست‌های حزب جمهوری‌خواه به اختلافات داخلی و مقصر دانستن یکدیگر در این حزب دامن زده و درگیری با ایران به یکی از محور‌های اصلی این اختلافات تبدیل شده است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، آشکارا اذعان کرده است که جنگ از نظر سیاسی برای جمهوری‌خواهان هزینه داشته و آینده سیاسی پیت هگست، وزیر جنگ، نیز بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

پیروزی دموکرات‌ها، دولت ترامپ را تحت فشار قرار می‌دهد

بر اساس شمارش آرای گزارش‌شده از سوی شبکه سی‌ان‌ان در روز پنجشنبه، دموکرات‌ها ۲۵۳ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند، در حالی که شمار کرسی‌های جمهوری‌خواهان تا پایان روز پنجشنبه ۱۵۷ کرسی اعلام شده است. سی‌ان‌ان پیش‌بینی کرده است که دموکرات‌ها بزرگ‌ترین اکثریت خود در مجلس نمایندگان از سال ۲۰۰۸ تاکنون را کسب خواهند کرد.

در مجلس سنا نیز بر اساس نتایج اعلام‌شده، دموکرات‌ها ۵۴ کرسی و جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی به دست آورده‌اند.

انتظار می‌رود این تغییر موازنه، نظارت و فشار کنگره بر دولت ترامپ را افزایش دهد و پیشبرد دستورکار سیاسی رئیس‌جمهور را دشوارتر کند.

افکار عمومی نیز حاکی از نگرانی گسترده درباره چشم‌انداز سیاسی آمریکا است. نتایج یک نظرسنجی در روز پنجشنبه نشان داد ۷۲.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان نسبت به وضعیت سیاسی کشور پس از انتخابات بدبین هستند و انتظار دارند اختلافات حزبی تشدید و ابهام درباره سیاست‌های دولت بیشتر شود. تنها ۱۴.۲ درصد معتقد بودند وضعیت کلی سیاسی کشور باثبات باقی خواهد ماند.

جنگ با ایران به اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه دامن زده است

درگیری با ایران به یکی از منابع اصلی تنش در حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است.

جی‌دی ونس روز چهارشنبه در پیامی مفصل در شبکه‌های اجتماعی، بخش عمده شکست انتخاباتی حزب را به جنگ نسبت داد و استدلال کرد بسیاری از رأی‌دهندگانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ از جمهوری‌خواهان حمایت کرده بودند، از شرایط کنونی ناراضی شده و حمایت خود را به دموکرات‌ها تغییر داده‌اند.

ونس با استناد به نتایج نظرسنجی‌ها گفت این رأی‌دهندگان عمدتاً نگران پایان دادن به جنگ، مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، حفظ سیاست «اول آمریکا» و بازنگری در روابط ایالات متحده با رژیم صهیونیستی بوده‌اند.

ونس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلیل شکست ما جنگ است. اگر می‌خواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشته و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده بهای قابل‌قبولی بوده است، این کار را انجام دهید.»

اظهارات ونس در واشنگتن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برخی رسانه‌های آمریکایی این موضع‌گیری را تلاشی برای فاصله گرفتن او از رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران، در آستانه احتمال نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، ارزیابی کرده‌اند.

پیام ونس همچنین با واکنش تمسخرآمیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران با آمریکا، روبه‌رو شد. قالیباف در واکنش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرد که اگر ونس جنگ را تصمیمی اشتباه می‌داند، به‌جای تشدید درگیری باید ترامپ را به پایان دادن به آن متقاعد کند.

قالیباف در پاسخ به پیام ونس در شبکه اجتماعی ایکس، به زبان انگلیسی نوشت: «این رفتار شبیه قماربازی است که باخته، اما نمی‌تواند میز را ترک کند. رئیس در حال آماده‌سازی مرحله بعدی جنگ است، در حالی که آمریکا بر لبه پرتگاه «اول اسرائیل» قرار گرفته است. نیازی به سخنرانی‌های طولانی نیست؛ چرا این حرف‌ها را به رئیس خودت نمی‌گویی؟»

در همین حال، هگست نیز به دلیل نحوه مدیریت درگیری با ایران به هدف انتقاد‌های جمهوری‌خواهان تبدیل شده است.

رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه گزارش دادند که برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دستیاران آنها، وزیر دفاع را مسئول ناکامی انتخاباتی حزب می‌دانند. آنها هگست را متهم کرده‌اند که احتمال پیروزی سریع و قاطع نظامی را بیش از اندازه برآورد کرده، نتوانسته است برنامه روشنی برای خروج نیرو‌ها پس از جنگ در اختیار کاخ سفید قرار دهد و پیامد‌های سیاسی و اقتصادی این درگیری در داخل آمریکا را دست‌کم گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، احتمال دارد مجلس نمایندگان از اوایل هفته آینده درباره مواد استیضاح هگست رأی‌گیری کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هگست قصد دارد در سمت خود باقی بماند و برای مقابله با هرگونه تلاش جهت استیضاحش آماده است.

ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر به‌طور علنی از وزیر دفاع خود حمایت کرد و گفت: «قصد دارم او را در سمتش نگه دارم.»

رئیس‌جمهور آمریکا تأیید کرد که تماس‌هایی از سوی افرادی دریافت کرده که از عملکرد هگست ناراضی هستند، اما افزود: «این تماس‌ها را درباره او دریافت می‌کنم، می‌دانید؛ اما نمی‌فهمم چرا.»

کارشناس: آمریکا با انتخاب‌های دشواری درباره آینده سیاست خود در قبال ایران روبه‌رو است

سو شیائوهویی، کارشناس مؤسسه مطالعات بین‌المللی چین، در گفت‌و‌گو با گروه رسانه‌ای چین (CMG) گفت احتمال استیضاح هگست نشان‌دهنده افزایش فشار‌های داخلی در حزب جمهوری‌خواه است.

سو اظهار داشت: «آینده هگست برای ترامپ به یک معضل تبدیل شده است.» به گفته او، برکناری وزیر دفاع می‌تواند به منحرف کردن انتقاد‌ها و کاهش اختلافات درون حزب کمک کند، اما در عین حال ممکن است توجه‌ها را به شخص ترامپ معطوف سازد. او افزود که احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران، تغییر در رأس وزارت دفاع را پیچیده‌تر می‌کند.

این کارشناس گفت آمریکا همچنان گزینه‌های نظامی را در اختیار دارد و هم‌زمان در حال بررسی راهبردی برای خروج احتمالی از درگیری است. به گفته او، تهدید‌های پیشین واشنگتن به ازسرگیری حملات نتوانسته است امتیازی از ایران بگیرد و اقدام نظامی بیشتر نیز می‌تواند خطرات تازه‌ای به همراه داشته باشد. سو تأکید کرد که فضای مانور آمریکا بسیار محدود است.

سو در گفت‌و‌گو با گروه رسانه‌ای چین خاطرنشان کرد که انتخابات میان‌دوره‌ای بعید است نقطه عطفی در سیاست آمریکا در قبال ایران باشد. او تأکید کرد که واشنگتن همچنان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز نگران است و بر تحویل ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران اصرار دارد.

به گفته این کارشناس، تداوم این اختلافات، مذاکرات آینده را دشوار خواهد کرد و می‌تواند خطر ازسرگیری رویارویی را همچنان زنده نگه دارد.

منبع: رسانه چینی سی جی تی ان