باشگاه خبرنگاران جوان - آئین تجلیل از برگزیدگان جایزه البرز صبح امروز با حضور، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، سخنگوی دولت، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در این آئین حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به پیشینه و اعتبار جایزه البرز که از آن با عنوان «نوبل ایرانی» یاد می‌شود، استقلال نیت واقف، استمرار فعالیت‌ها و دقت در گزینش برگزیدگان را از عوامل اصلی این اعتبار دانست.

وی با اشاره به اینکه داشتن معدل بالای ۱۹ در تمامی مقاطع، شرط ورودی این رقابت بوده است، تأکید کرد: «هرچند انضباط تحصیلی و نمرات بالا نشان‌دهنده پشتکار دانش‌آموز است، اما تلاش می‌کنیم شخصیت و ارزش یک نوجوان را تنها به نمرات درسی‌اش محدود نکنیم.

وی افزود: بر همین اساس، در فرآیند ارزیابی فراخوان سال ۱۴۰۵، تلاش شده است تا شاخص‌ها انطباق بیشتری با ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش داشته باشند؛ حوزه‌هایی نظیر پژوهش، المپیادها، نوآوری، فعالیت‌های قرآنی، ادبی، هنری، اجتماعی، ورزشی و مهارت‌آفرینی و کارآفرینی. ارشدی در این باره توضیح داد که هدف از این رویکرد، تحمیل انتظارات همه‌جانبه به دانش‌آموز نیست، بلکه به رسمیت شناختن تنوع استعدادهاست؛ چرا که نوجوانی که گامی در مسیر پژوهش اصیل، حل مسئله یا کسب مهارت برمی‌دارد، بی‌شک در آینده بازوی توانمندی برای توسعه کشور خواهد بود.

ثبت‌نام نزدیک به ۱۰ هزار دانش‌آموز از ۳۱ استان

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز تصریح کرد: تعداد متقاضیان جایزه البرز دانش‌آموزی از ۲ هزار و ۲۹۱ نفر در سال گذشته، با افزایشی بیش از چهار برابری به ۹ هزار و ۷۹۲ نفر در دوره کنونی رسیده است و تمامی ۳۱ استان کشور در این رقابت حضور داشته‌اند.

او با اشاره به اینکه این استقبال گسترده در شرایط بحرانی و فشارهای ناشی از تجاوز دشمن رخ داده، آن را فراتر از مایه مباهات، تکلیفی سنگین برای متولیان دانست؛ چرا که استعدادهای ناب در انحصار کلان‌شهرها نیستند و وظیفه بنیاد، هموار کردن مسیر دسترسی و دیده شدن نوجوانان در اقصی نقاط ایران است.

حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، با تشریح جزئیات این مراسم اعلام کرد که از میان ۶۴ ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای تقدیر، در نهایت ۵۵ دانش‌آموز شایسته شامل ۲۷ نفر از مقطع متوسطه اول و ۲۸ نفر از مقطع متوسطه دوم به عنوان برگزیده نهایی معرفی شدند. بر این اساس، به دانش‌آموزان برتر دوره متوسطه دوم مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و به برگزیدگان متوسطه اول مبلغ ۸۰ میلیون تومان به همراه لوح یادبود و تندیس جایزه اهدا می‌شود که تمام این هزینه‌ها از محل عواید موقوفه بنیاد تأمین شده است.

او با دلجویی از دانش‌آموزانی که با وجود شایستگی در فهرست نهایی جای نگرفتند، اظهار کرد: نبردن در یک رقابت به معنای بسته شدن مسیر پیشرفت نیست و راه یادگیری و شکوفایی بسیار فراخ‌تر از نتایج یک رویداد است.

تعهد به علم و اخلاق؛ رسالت نوین برگزیدگان

ارشدی در توصیه به دانش‌آموزان برتر، دریافت این جایزه را نقطه‌ی آغازین تعهدی عمیق‌تر دانست و تأکید کرد: کشور بیش از هر چیز به پژوهشگرانی نیازمند است که گره‌گشای مشکلات باشند، فناورانی که دانش را به رفاه اجتماعی بدل کنند و انسان‌هایی که نسبت به درد جامعه بی‌تفاوت نمانند؛ چرا که پیوند میان دانش و اخلاق است که می‌تواند سرنوشت یک جامعه را متحول سازد.