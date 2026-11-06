تیراندازی در کلورادو آمریکا چند افسر پلیس را زخمی کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0644\u06cc\u06a9\u0648\u0648\u062f \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u062a \u06a9\u0644\u0648\u0631\u0627\u062f\u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0633\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0646\u06cc\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f. \n\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0