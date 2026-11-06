باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تیراندازی در کلورادو آمریکا چند افسر پلیس را زخمی کرد + فیلم

در پی تیراندازی در شهر لیکوود ایالت کلورادو آمریکا، چند نفر از جمله تعدادی از افسران پلیس مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر وقوع حادثه تیراندازی در شهر لیکوود واقع در ایالت کلورادو آمریکا، چندین نفر زخمی شدند که در میان آن‌ها تعدادی از افسران پلیس نیز حضور دارند.

جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

 

 

 

مطالب مرتبط
تیراندازی در کلورادو آمریکا چند افسر پلیس را زخمی کرد + فیلم
young journalists club

ماجرای ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر + فیلم

تیراندازی در کلورادو آمریکا چند افسر پلیس را زخمی کرد + فیلم
young journalists club

تیراندازی مرگبار در محوطه دانشگاه فلوریدا + فیلم

تیراندازی در کلورادو آمریکا چند افسر پلیس را زخمی کرد + فیلم
young journalists club

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
صبحانه‌هایی که می‌توانند به مدت طولانی شکم را سیر نگاه دارند + فیلم
۸۳۵

صبحانه‌هایی که می‌توانند به مدت طولانی شکم را سیر نگاه دارند + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم
۶۱۸

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
آیا باید نگران نگهدارنده‌های موجود در شیر باشیم؟ + فیلم
۶۱۰

آیا باید نگران نگهدارنده‌های موجود در شیر باشیم؟ + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
برپایی نخستین جشنواره انار در دره فرحزاد + فیلم
۵۲۲

برپایی نخستین جشنواره انار در دره فرحزاد + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم
۴۴۸

معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha