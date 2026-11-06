باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - با پیش‌بینی بارندگی‌های پیش‌رو و احتمال وقوع پدیده النینو، مسجدسلیمان این روزها صحنه عملیات گسترده‌ای است.

مسجدسلیمان، به‌واسطه شرایط جغرافیایی و شیب‌های طبیعی‌اش، همواره در برابر بارش‌های شدید آسیب‌پذیر بوده است.

دره‌ها و مسیل‌هایی که در دل شهر قرار دارند، در صورت انسداد، می‌توانند به مسیرهایی برای جاری شدن سیل و آب‌گرفتگی معابر بدل شوند. حالا با نزدیک شدن به فصل بارش، آماده‌سازی این مسیرها به اولویت ستاد بحران شهرستان بدل شده است.

کورش حاجت‌پور شهردار مسجدسلیمان درباره جزئیات این عملیات می‌گوید: در این عملیات، با استفاده از ماشین‌آلات سنگین، رسوبات، نخاله‌ها و موانع موجود در مسیر عبور آب جمع‌آوری می‌شوند تا ضمن تسهیل جریان روان‌آب‌ها، احتمال انسداد مسیرهای سیلابی و آب‌گرفتگی معابر کاهش یابد.

او با اشاره به شرایط خاص شهر افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و شیب‌های طبیعی مسجدسلیمان، پاکسازی و آماده‌سازی دره‌ها و مسیل‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید داشته باشد.

حاجت‌پور در پایان اضافه کرد: با تداوم اقدامات پیشگیرانه و شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی، تلاش می‌شود پیش از آغاز بارش‌های قابل توجه، آمادگی زیرساخت‌های شهری را افزایش داده و از بروز حوادث احتمالی برای شهروندان جلوگیری کنیم. این اقدامات در چارچوب برنامه‌های مدیریت شهری برای ارتقای ایمنی شهروندان و مقابله با پیامدهای احتمالی شرایط جوی پیش‌رو ادامه دارد.

مسجدسلیمان، شهری که در دل کوه‌ها و دره‌ها ساخته شده، هر بار با باران، آزمونی دوباره پیش رو دارد. حالا با پاکسازی دره‌ها و لایروبی مسیل‌ها، شهرداری تلاش می‌کند پیش از آنکه باران ببارد، شهر را آماده کند.