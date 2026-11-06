هواشناسی مازندران از فردا شنبه ۱۶ آبان درباره جارش شدن سیلاب و بارش برف در ارتفاعات استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از ورود دو سامانه ناپایدار به استان خبر داد و با اشاره به احتمال بارش برف در ارتفاعات و وزش باد شدید، از شهروندان و مسافران خواست نسبت به خطرات احتمالی مانند سیل و اب گرفتگی معابر هوشیار باشند.

او گفت: بر اساس گزارش‌های هواشناسی، با ورود سامانه بارشی از دیشب مازندران شاهد بارش‌های شدیدی بود. بیشترین میزان بارندگی گزارش شده متعلق به منطقه وزرامحله سرخرود با ۴۴ میلی‌متر، تلوک قائم‌شهر با ۴۳ و بندر امیرآباد با ۳۷ میلی‌متر بوده است.

کارشناس هواشناسی، با اشاره به وضعیت فعلی آسمان ،افزود: امروز آسمان استان نیمه‌ابری و گاهی ابری خواهد بود. همچنین شاهد کاهش دما و رگبار پراکنده باران در مناطق مختلف خواهیم بود. از اواخر وقت امروز جمعه ارتفاعات غربی استان با رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید مواجه خواهد بود.

غلامپور گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های میان‌مدت، مازندران طی روزهای پیش رو شاهد دو سامانه بارشی خواهد بود: سامانه نخست از روز شنبه در مناطق غربی و ارتفاعات فعال می‌شود. در این مناطق رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده و در ارتفاعات بالاتر از ۲۰۰۰ متر، بارش برف محتمل است. سایر نقاط استان نیز احتمال بارش پراکنده باران دارند.

او افزود: سامانه دوم ازیکشنبه تا سه‌شنبه، این سامانه از روز یکشنبه وارد استان شده و با کاهش بیشتر دما، بارش و وزش باد شدید همراه خواهد بود. اوج بارش‌ها در روزهای یکشنبه شب و دوشنبه خواهد بود. در این دوره، بارش برف در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی با تأکید بر شدت بارش‌ها در مناطق ساحلی، جلگه‌ای و دامنه، هشدار داد: بارش‌های شدید احتمالی می‌تواند منجر به اب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها شود. لذا از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود نهایت احتیاط را رعایت کرده و از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در ارتفاعات پرهیز کنند.

همچنین با توجه به ناآرام بودن دریا، فعالیت‌های دریایی از امروز تا سه‌شنبه توصیه نمی‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران