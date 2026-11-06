باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دنی دانون، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد، در بخش از یاوه گویی های همیشگی خود تصمیم آمریکا برای حمله به ایران را اقدامی «درست» توصیف کرد و گفت تل‌آویو از این تصمیم واشنگتن حمایت کرده است.

دانون در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «i۲۴NEWS» تلاش کرد مسئولیت افزایش قیمت نفت و پیامد‌های اقتصادی جنگ را از دوش رژیم صهیونیستی بردارد.

وی در این اظهارات بی اساس تصمیم گیرنده اصلی حمله به ایران را آمریکا معرفی کرد و گفت اسرائیل از این تصمیم حمایت کرد!

نماینده اسرائیل در سازمان ملل در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به نتایج انتخابات کنگره آمریکا، اذعان کرد که شرایط پیش‌روی تل‌آویو دشوارتر خواهد شد. وی همچنین از آنچه «اقلیتی پر سر و صدا از سیاستمداران مخالف اسرائیل» خواند، انتقاد کرد و به‌طور مشخص عبدالرحمن السید، سناتور منتخب ایالت میشیگان، را به دلیل مخالفت با کمک‌های نظامی آمریکا به تل‌آویو مورد انتقاد قرار داد.

دانون درباره آینده روابط واشنگتن و تل‌آویو نیز از احتمال تغییر الگوی همکاری‌های نظامی دو طرف سخن گفت؛ به‌گونه‌ای که به‌جای دریافت کمک‌های نظامی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک دفاعی در دستور کار قرار گیرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ از توقف کمک‌های مالی سالانه آمریکا به اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۶ خبر داد.

نماینده اسرائیل در سازمان ملل همچنین نسبت به تداوم استفاده آمریکا از حق وتو در شورای امنیت برای حمایت از تل‌آویو ابراز اطمینان کرد، هرچند به چالش‌های موجود در کنگره آمریکا نیز اذعان داشت.

دانون در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، گفت تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده دونالد ترامپ است. وی همچنین مدعی شد ایران منافع آمریکا در منطقه، از جمله سفارتخانه‌ها و شهروندان این کشور را تهدید می‌کند.

منبع: النشره