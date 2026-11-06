باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - تاغزار‌های دست‌کاشت به عنوان سپر دفاعی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، نقشی حیاتی در حفظ سکونتگاه‌های کویری دارند؛ اما خشکسالی‌های پی‌درپی و آفات، خشکیدگی در برخی پایه‌ها ایجاد کرده بود که زنگ خطری جدی برای این اکوسیستم به شمار می‌رفت.

علیرضا کرباسچی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در این زمینه با اشاره به لزوم اجرای دقیق و به‌موقع این طرح تصریح کرد: طرح تخصصی مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت با محوریت هرس به‌موقع، حذف شاخه‌های خشکیده و بیمار و تحریک پایه‌ها برای رشد دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اگر این هرس در فصل و زمان مناسب خود انجام شود، بوته‌ها جان دوباره می‌گیرند و به احیای پوشش گیاهی منطقه کمک می‌کند، اما اجرای غیربه‌هنگام آن می‌تواند خطرساز باشد.

وی افزود: جلوگیری از سرایت آفات به درختچه‌های همجوار و بازگشت شادابی به پایه‌های آسیب‌دیده از مهم‌ترین دستاورد‌های این عملیات است؛ به طوری که با اجرای این طرح، حال تاغزار‌های استان خوب شده و برای سال‌های پیش‌رو در برابر تندباد‌ها استوارتر مانده‌اند.

اجرای این دست پروژه‌های حفاظتی در خراسان جنوبی، نقش به‌سزایی در تثبیت شن‌های روان و پایداری زیست‌محیطی منطقه دارد.