اجرای طرح مدیریت و جوان‌سازی تاغزارهای دست‌کاشت در سطحی بالغ بر ۲۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی و کویری خراسان جنوبی، امیدی تازه برای حیات، شادابی و پایداری پوشش گیاهی این منطقه رقم زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - تاغزار‌های دست‌کاشت به عنوان سپر دفاعی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، نقشی حیاتی در حفظ سکونتگاه‌های کویری دارند؛ اما خشکسالی‌های پی‌درپی و آفات، خشکیدگی در برخی پایه‌ها ایجاد کرده بود که زنگ خطری جدی برای این اکوسیستم به شمار می‌رفت.

علیرضا کرباسچی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در این زمینه با اشاره به لزوم اجرای دقیق و به‌موقع این طرح تصریح کرد: طرح تخصصی مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت با محوریت هرس به‌موقع، حذف شاخه‌های خشکیده و بیمار و تحریک پایه‌ها برای رشد دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اگر این هرس در فصل و زمان مناسب خود انجام شود، بوته‌ها جان دوباره می‌گیرند و به احیای پوشش گیاهی منطقه کمک می‌کند، اما اجرای غیربه‌هنگام آن می‌تواند خطرساز باشد.

وی افزود: جلوگیری از سرایت آفات به درختچه‌های همجوار و بازگشت شادابی به پایه‌های آسیب‌دیده از مهم‌ترین دستاورد‌های این عملیات است؛ به طوری که با اجرای این طرح، حال تاغزار‌های استان خوب شده و برای سال‌های پیش‌رو در برابر تندباد‌ها استوارتر مانده‌اند.

اجرای این دست پروژه‌های حفاظتی در خراسان جنوبی، نقش به‌سزایی در تثبیت شن‌های روان و پایداری زیست‌محیطی منطقه دارد.

برچسب ها: تاغزار ، منابع طبیعی
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