معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیگیری جدی رفع موانع تولید در زنجیره دام و طیور استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حاشیه گردهمایی معاونین امور دام سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور، گفت: تأمین سرمایه در گردش بهره‌برداران، تعیین تکلیف سهمیه سبوس گندم و رفع مشکلات بیمه زنبورداران از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش دام و طیور استان است که پیگیری جدی آنها برای رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد.

او افزود: این جلسه تخصصی به منظور بررسی چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی و دامی استان برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و مشکلات بهره‌برداران بخش دام، طیور و زنبورداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نگهدار با اشاره به محور‌های اصلی مطالبات مطرح شده از سوی مدیرعامل اتحادیه‌ها، گفت: تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بهره‌برداران، تعیین تکلیف آخرین وضعیت توزیع و سهمیه سبوس گندم، رفع موانع و مشکلات بیمه زنبورداران استان، ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات، ساماندهی و پوشش بیمه‌ای مأموران تلقیح مصنوعی و همچنین مسائل پیرامون زنجیره‌های ارزش تولید طیور استان از جمله مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه مطرح و بر پیگیری آنها تأکید شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: در این جلسه، مقامات ارشد وزارت متبوع و سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن استماع دغدغه‌های تشکل‌ها، بر پیگیری جدی مطالبات به حق تولیدکنندگان و رفع موانع تولید در زنجیره دام و طیور استان تأکید کردند.

نگهدار در پایان با تأکید بر اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: رفع موانع تولید در بخش دام و طیور، تأمین سرمایه در گردش و ساماندهی زنجیره ارزش، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری، پایداری اشتغال روستایی و تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد و سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری تشکل‌ها، پیگیری این مطالبات را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران