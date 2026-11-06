مؤسسه کارساز با خرید و استقرار پنج دستگاه شبیه‌ساز پل فرماندهی کشتی در پنج هنرستان دریایی کشور، مرحله تازه‌ای از پروژه «دریانورد» را اجرا کرد. این پروژه با هدف ارتقای مهارت‌های عملی هنرجویان و تطبیق آموزش‌های هنرستانی با نیازهای صنعت دریایی دنبال می‌شود.

آیین افتتاح شبیه‌سازهای پل فرماندهی کشتی، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، با حضور علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور؛ سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش؛ جواد صدری‌مهر؛ معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، علی‌اصلان شهلا، مدیرعامل کارساز؛ کاپیتان فرشاد حائری، مدیرعامل مؤسسه آموزشی راهبر دانش و جمعی از مدیران و هنرآموزان هنرستان‌های دریایی، در مرکز همایش‌های بین‌المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

خرید و استقرار این پنج شبیه‌ساز، بخشی از اقدامات کارساز در پروژه «دریانورد» است. این پروژه با شناسایی نیازهای آموزشی هنرستان‌های دریایی، تجهیز کارگاه‌ها، توانمندسازی هنرآموزان و تقویت ارتباط با صنعت، برای بهبود کیفیت آموزش‌های تخصصی دریانوردی فعالیت می‌کند. در چارچوب این پروژه، ۱۵ هنرستان در هفت استان دریایی کشور تجهیز شده‌اند و سالانه بیش از دو هزار هنرجو از امکانات و آموزش‌های آن بهره‌مند می‌شوند.

تجربه عملیاتی آموزش‌های هدفمند صنعتی در هنرستان‌ها

علی اصلان شهلا، مدیرعامل مؤسسه خیریه کارساز در این نشست گفت: مهارت‌آموزی در مناطق محروم یکی از مؤثرترین شیوه‌های مداخله نهادهای مردم‌نهاد برای مقابله با فقر و اشتغال‌زایی است و شاید بهترین جا برای مهارت‌آموزی هنرستان‌ها هستند. چرا که سه سال وقت و عمر طلایی بچه‌ها در هنرستان می‌گذرد و با ارائه آموزش صحیح می‌توان افراد فنی توانمندی را به بازار کار فرستاد.

وی افزود: ۲۵ درصد مساحت کشور استان‌های دریایی هستند و ما ۴۰ درصد مرز آبی داریم؛ این یک فرصت بی‌نظیر است که نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت و به همین دلیل به طور ویژه کارساز به توسعه آموزش در هنرستان‌های دریایی روی آورد.

او با اشاره به این که این طرح با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور همزمان شده است، افزود: در این طرح ما بازیگران مختلف را دور یک میز جمع کردیم، وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت علم‌وفناوری ریاست‌جمهوری و سازمان بنادر به‌عنوان حاکمیت، مدیران، هنرآموزان و هنرجویان هنرستان‌ها به‌مثابه جامعه محلی و شرکت راهبردانش به‌عنوان بال تخصصی آموزش دریانوردی در کشور هرکدام برای موفقیت دریانورد به همکاری پرداختند.

شهلا در پایان گفت: اکنون تجربه دریانورد به‌عنوان پلتفرمی موفق برای توسعه آموزش‌های موردنیاز صنایع مختلف در سطح هنرستان آماده است تا در اختیار دیگر فعالان حوزه‌های صنعتی و نهادهای اجتماعی فعال در حوزه آموزش قرار گیرد تا به طور مؤثر، برای تربیت فرزندان کشورمان بکوشیم.

حائری: کمبود هنرآموز از مشکلات اصلی توسعه آموزش‌های دریایی است

کاپیتان فرشاد حائری، مدیرعامل مؤسسه آموزشی راهبر دانش، در تشریح روند شکل‌گیری پروژه «دریانورد» گفت که بازدید از هنرستان‌های دریایی و بررسی نیازهای آن‌ها، کمبود امکانات آموزش عملی در برخی از این مراکز را آشکار کرد؛ به‌گونه‌ای که در بعضی هنرستان‌ها، آموزش به استفاده از فیلم‌های آموزشی محدود بود.

او توضیح داد که این بررسی‌ها، زمینه همکاری با کارساز برای تجهیز کارگاه‌ها و تقویت مهارت‌آموزی را فراهم کرد و با پشتیبانی آموزش‌وپرورش، بازدید و بررسی کارگاه‌های ۱۵ هنرستان در هفت استان دریایی انجام شد.

حائری کمبود هنرآموز را یکی از مشکلات اصلی پیش روی توسعه آموزش در هنرستان‌های دریایی عنوان کرد و خواستار توجه ویژه وزارت آموزش‌وپرورش به تأمین نیروی آموزشی موردنیاز این مراکز شد.

او همچنین به تلاش‌های راهبر دانش در پنج تا شش سال گذشته برای گنجاندن مفاهیم مرتبط با دریا در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت که با وجود دستاوردهای حاصل‌شده با حمایت آموزش‌وپرورش، همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

به گفته او، تجهیز هنرستان‌ها به شبیه‌ساز، افزون بر بهبود آموزش عملی دریانوردی، با هدف گسترش افق پیش روی هنرجویان و بالابردن سقف آرزوهای آنان دنبال شده است.

عبدالعلی‌زاده: فعالیت کارساز در هنرستان‌ها مصداق واقعی خیر مؤثر است

علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در بخش دیگری از این آیین، حضور و فعالیت کارساز در هنرستان‌ها را مصداق واقعی خیر مؤثر دانست.

او همچنین وعده داد امکان گذراندن خدمت سربازی هنرجویان هنرستان‌های دریایی در کشتی‌ها و نفتکش‌ها را پیگیری کند و اعلام کرد که برای رفع مشکل کمبود هنرآموز در این هنرستان‌ها گام خواهد برداشت.

عبدالعلی‌زاده در ادامه، ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های ساحلی را تشریح کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

او با اشاره به فرصت‌های توسعه در سواحل مکران، این منطقه را دارای ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های اصلی اقتصاد ایران دانست. یادگیری زبان‌های خارجی، توسعه هوش مصنوعی و تقویت مهارت‌آموزی به‌جای مدرک‌گرایی نیز از دیگر محورهای سخنان او بود.

آذرکیش خواستار اجرای الگوی «دریانورد» در دیگر رشته‌های هنرستانی شد

سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، نیز از کارساز خواست طرح‌هایی مشابه پروژه «دریانورد» را در سایر رشته‌های هنرستانی، از جمله در حوزه کشاورزی، اجرا کند.

او با اشاره به توسعه آموزش‌های دریانوردی در استان‌های ساحلی، از افزایش شمار هنرستان‌های دریانوردی کشور به 19 هنرستان و تعداد هنرجویان آن‌ها به سه هزار نفر خبر داد.

آذرکیش ایجاد فرصت‌های متنوع یادگیری، شناسایی استعدادها و پرورش توانمندی‌های دانش‌آموزان را از وظایف مهم نظام آموزشی دانست و بر ضرورت توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی تأکید کرد.

در بخش پایانی این آیین، از آقایان عبدالحمید محبی، رئیس اداره فنی و حرفه‌ای و کاردانش استان هرمزگان؛ علی شایان، کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر ساماندهی فضا و تجهیزات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛ محمد برتینا، مدیر هنرستان علوم و فنون دریایی شهدای نداجای بندرعباس؛ علی‌اکبر علیئی، هنرآموز و سرگروه علوم و فنون دریایی استان گلستان؛ و مسلم بارانی، هنرآموز ناوبری هنرستان شهید زین‌الدین کنارک، به‌پاس همکاری در پیشبرد پروژه «دریانورد» تقدیر شد.

این مراسم با نمایش تصاویر و ویدئوهایی از روند اجرای پروژه و افتتاح شبیه‌سازهای پل فرماندهی کشتی در هنرستان‌های تحت پوشش به پایان رسید.