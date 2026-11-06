باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این دوره از رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از مناطق مختلف شهرستان‌های عشق‌آباد و طبس از جمله روستاهای دورافتاده برگزار شد.

ورزشکاران در رده‌های سنی نوباوگان و خردسالان، پس از پشت سر گذاشتن مبارزات نفس‌گیر در دو بخش کاتا و کومیته با هم به رقابت پرداختند که کسب مقام نخست در هر دو بخش، ملاک انتخاب نفرات برتر برای اعزام به مسابقات کشوری بود.

در میان نتایج قابل توجه این مسابقات، «مسیحا صاحبی» ورزشکار ۵ ساله و کوچک‌ترین شرکت‌کننده رقابت‌ها، با نمایشی خیره‌کننده موفق شد در هر دو بخش کاتا و کومیته به مدال طلا دست یابد و جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب کند. همچنین «محمدصدرا محبوبی» (۹ ساله) و «حلما محمدی» (۶ ساله) از دیگر چهره‌های شاخص و منتخب این رقابت‌ها بودند.

در بخش تیمی نیز، تیم عشق‌آباد با میزبانی و بیشترین تعداد شرکت‌کننده به مقام نخست رسید، تیم طبس عنوان دوم را از آن خود کرد و باشگاه‌های روستایی و مناطق دورافتاده جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند؛ همچنین در اختتامیه این رقابت‌ها، جوایزی به عنوان «جنگجوی برتر» و «بهترین کاتا» به قهرمانان اهدا شد.

هدف؛ ایجاد فرصت برابر برای مناطق کم‌برخوردار

مهناز عباسپور، رئیس هیئت کاراته شهرستان عشق‌آباد در این زمینه گفت:این افتخارات حاصل ماه‌ها تلاش، تمرین و پشت سر گذاشتن مسیرهای دشوار است؛ به‌ویژه برای ورزشکاران روستایی که ثابت کردند کمبود امکانات و دوری مسیر، مانع رسیدن به قله‌های قهرمانی نیست.

وی تأکید کرد: هدف اصلی هیئت کاراته، ایجاد فرصت برابر برای شکوفایی استعداد کودکان در مناطق کم‌برخوردار و اثبات این باور است که استعداد، محدود به شهرها نیست؛ در کنار شناسایی قهرمانان، پرورش اعتمادبه‌نفس، نظم و شخصیت اخلاق‌مدار کودکان رسالت اصلی ماست