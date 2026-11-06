معاون وزیر نیرو از تدوین بسته حمایتی جدید برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به دستور رهبر انقلاب برای اجرای طرح هر خانه یک نیروگاه، گفت: بسته مالی جدید برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی تدوین و در اختیار نهاد‌های مسئول قرار گرفته است.

معاون وزیر نیرو با بیان این که پس از تصمیم گیری و ابلاغ می‌توان به سرعت فرایند نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع البته چالش تامین تجهیزات نیز وجود دارد، اما امیدواریم با توجه به مذاکرات و تلاش‌های صورت گرفته و ورود سرمایه گذاران جدید، این موضوع با سرعت بیشتری حل شود.

طرزطلب در عین حال اذعان کرد: قرار بود منابعی از محل منابع کاهش مصرف برق و تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا متقاضیان با نرخ سود پایین تسهیلات دریافت کنند و برای احداث نیروگاه در خانه‌های خود اقدام کنند. فراهم شدن این سازوکار‌ها و رفع موانع اجرایی زمان‌بر بوده و تاکنون توفیقات محدودی در این زمینه داشته‌ایم.

معاون وزیر نیرو در عین حال تاکید کرد: زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه گذاران و اجرای گسترده این طرح آماده شده است و امیدواریم بتوانیم با ابلاغ بسته مالی، دستور رهبری را با سرعت اجرایی کنیم.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، وزارت نیرو
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