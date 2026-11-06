باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم عزاداری به مناسبت شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا (س)، در حسینیه «توآبادی‌ها مقیم تهران» منطقه شادآباد برگزار شد، این مراسم با حضور پرشور و صمیمانه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، نوحه خوانی و مداحی حاج طاهر قلندری و حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسی هشترودی با برکت و حضور مستانه مومنان همراه بود.

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منبع: حسین هاشمی - تهران

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