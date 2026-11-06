شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حسینیه «توآبادی‌ها مقیم تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم عزاداری به مناسبت شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا (س)، در حسینیه «توآبادی‌ها مقیم تهران» منطقه شادآباد برگزار شد، این مراسم با حضور پرشور و صمیمانه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، نوحه خوانی و مداحی حاج طاهر قلندری و حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسی هشترودی با برکت و حضور مستانه مومنان همراه بود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - تهران

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مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س)

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، شهادت حضرت فاطمه (س) ، سوژه خبری
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نمایی از مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه (س) در حسینیه توآبادی‌ها مقیم تهران
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