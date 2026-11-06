مدارس ۲ شهرستان ایذه و باغملک فردا شنبه به دلیل تداوم و شدت بارندگی به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام فرمانداری باغملک و در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های شدید، فعالیت تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی این شهرستان فردا شنبه ۱۶ آبان‌ماه، در هر ۲ نوبت صبح و عصر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام فرمانداری ایذه مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی این شهرستان در هر ۲ نوبت صبح و عصر فردا شنبه تعطیل و غیر حضوری است.

بر اساس این‌گزارش دانشگاه های نوبت عصر امروز جمعه شهرستان ایذه نیز تعطیل شدند.

با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان و در پی هشدار سطح قرمز هواشناسی، مدارس تعدادی از شهرستان‌ها و بخش‌ها در روز شنبه غیرحضوری شد.

در پی صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی، با تصمیم ستاد مدیریت بحران خوزستان نیز فردا شنبه ۱۶ آبان فعالیت کلیه مدارس در دو نوبت صبح و بعدازظهر در شهرستان‌ها و بخش‌های ذکر شده در این هشدار شامل شهرستان‌های ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغ‌ملک، لالی، مسجدسلیمان، گتوند، بخش‌های شهیون و سردشت دزفول و بخش الوار گرمسیری اندیمشک به صورت غیرحضوری و در بستر شبکه شاد خواهد بود.