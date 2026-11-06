نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند پس از برخورد با مین متوقف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند پس از برخورد با مین، در آب‌های تنگه هرمز متوقف شدند.

 این دو نفتکش تمامی سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش نموده و تلاش داشتند با حمایت ارتش متجاوز و تروریست امریکا از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خارج شوند که پس از برخورد با مین دچار آتش سوزی و متوقف شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تنگه هرمز به فضل الهی و همت دریا دلان نیروی دریایی سپاه مسدود است و تا احقاق شروط هفت گانه تغییری ایجاد نخواهد شد و تلاش‌های نیرو‌های متجاوز سنتکام برای مجبور نمودن نفتکش‌ها برای عبور از محدوده غیر مجاز و آلوده به مین به جز شکست‌های پیاپی و مفتضحانه چیز دیگری درپی نخواهد داشت.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، نفتکش
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