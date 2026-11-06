رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: تصادف رخ به رخ یک دستگاه تریلر با یک خودروی سمند در جاده باغملک به هفتکل پنج کشته به جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهران احمدی بلوطکی گفت: این حادثه ساعت ۲۳ و ۵۷ دقیقه شامگاه پنجشنبه در محدوده روستای چال‌محمدحسین رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع تصادف، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس شهرستان باغملک به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم در زمینه ارزیابی وضعیت مصدومان، امدادرسانی و ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

رییس اورژانس ۱۱۵ خوزستان ادامه داد: در این حادثه، چهار نفر از سرنشینان خودروی سمند شامل ۲ پسر نوجوان ۱۱ و ۱۴ ساله و یک زن ۴۰ ساله و یک دختربچه ۲ ساله در محل حادثه جان باختند.

احمدی بلوطکی اظهار کرد: پنجمین سرنشین این خودرو، مردی ۴۵ ساله، با کاهش سطح هوشیاری مواجه بود که پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک منتقل شد اما با وجود تداوم تلاش‌های درمانی و اقدامات احیای کادر پزشکی بیمارستان، وی نیز جان خود را از دست داد.

وی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به شرایط مسیر تاکید کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش دقت و احتیاط در جاده‌ها، از بروز حوادث ناگوار و تلفات جاده‌ای پیشگیری کنند.