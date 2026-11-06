آسوشیتدپرس گزارش داد ترامپ در کاخ سفید با فرستاده پوتین دیدار کرد، اما با نمایندگان اوکراین دیدار نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجم نوامبر در کاخ سفید با فرستاده روسیه دیدار کرد؛ این مقام روس برای شرکت در مراسمی با حضور ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، در این ساختمان حضور داشت. ترامپ در اظهاراتی از احتمال شکل‌گیری یک توافق مهم در حوزه امنیت اروپا خبر داد، اما گفت با مقام‌های اوکراینی که آنها نیز در کاخ سفید حضور داشتند، دیدار نکرده است.

خبرگزاری UNN به نقل از آسوشیتدپرس این خبر را گزارش داد.

ترامپ به خبرنگاران گفت با کریل دمیتریف، فرستاده ولادیمیر پوتین، دیدار کرده است، اما از ارائه جزئیات این ملاقات خودداری کرد.

این دیدار در شرایطی انجام شد که فرستادگان ترامپ در مقر ناتو در بروکسل، با مقام‌های اوکراینی و اروپایی گفت‌و‌گو می‌کردند.

ترامپ گفت: «توافقی حاصل خواهد شد؛ توافقی بزرگ که فقط به اوکراین مربوط نخواهد بود.» او افزود که این توافق ممکن است تمام اروپا را نیز در بر بگیرد.

ترامپ از توافقی بزرگ خبر داد که ممکن است فراتر از اوکراین، تمام اروپا را شامل شود.

جرد کوشنر، داماد ترامپ و یکی از فرستادگان آمریکا در بروکسل، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد مذاکرات روز پنجشنبه، پنجم نوامبر، با حضور نمایندگان اوکراین، ناتو و متحدان اروپایی سازنده بوده و بر تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و تدوین چارچوبی گسترده‌تر برای امنیت اروپا متمرکز شده است.

قرار است مذاکرات سه‌جانبه میان آمریکا، اوکراین و روسیه هفته آینده در ابوظبی برگزار شود؛ این نخستین دور از مذاکرات صلح سه‌جانبه از ماه فوریه خواهد بود.

کوشنر در این باره نوشت: «ما با جدیت و به‌طور فشرده با همه طرف‌ها همکاری می‌کنیم تا راه‌حل‌های عملی برای پایان دادن به این جنگ و فراهم کردن زمینه‌های صلحی پایدار پیدا کنیم.»

منبع: آسوشیتدپرس