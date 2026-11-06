باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پیتر کوزنیک و ایوانا نیکولیچ هیوز در مقاله‌ای برای پایگاه تحلیلی آنتی وار هشدار دادند که ادامه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌تواند خطر استفاده از سلاح هسته‌ای و گسترش درگیری به یک جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش دهد؛ سناریویی که به نوشته آنها، پیامد‌های آن فراتر از مرز‌های ایران خواهد بود و می‌تواند تمدن بشری را با فاجعه‌ای بی‌سابقه روبه‌رو کند.

نویسندگان با اشاره به فیلم «رشته‌ها» محصول سال ۱۹۸۴، که پیامد‌های ویرانگر جنگ هسته‌ای را به تصویر می‌کشد، معتقدند شرایط کنونی شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با فضای جنگ سرد دارد. آنها هشدار می‌دهند که تهدید‌های مکرر ترامپ علیه ایران نباید صرفاً اظهاراتی سیاسی یا تبلیغاتی تلقی شود و جامعه جهانی باید احتمال عملی شدن آنها را جدی بگیرد.

به نوشته این مقاله، ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای احیای اعتبار سیاسی خود و اثبات موفقیت جنگ علیه ایران تحت فشار هستند. نویسندگان معتقدند اگر هدف اصلی این جنگ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده باشد، هرگونه پیشرفت ایران در این زمینه می‌تواند از نگاه آنها شکست راهبردی تلقی شود و احتمال اقدامات خطرناک‌تر را افزایش دهد.

در این میان، نویسندگان به گزارش‌هایی درباره انتقال فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ اشاره کرده و مدعی شده‌اند که عمق و استحکام این تأسیسات، هدف قرار دادن آن با تسلیحات متعارف را دشوار می‌کند. آنها همچنین از احتمال فشار اسرائیل برای استفاده از گزینه هسته‌ای سخن گفته‌اند؛ ادعا‌هایی که در مقاله به منابع و ارزیابی‌های مختلف نسبت داده شده است.

با این حال، نویسندگان تأکید می‌کنند که ایران به‌طور رسمی همچنان با دستیابی به سلاح هسته‌ای مخالفت می‌کند. آنها یادآور شده‌اند که تهران در دوره اجرای برجام، سطح غنی‌سازی اورانیوم را به ۳.۶۷ درصد محدود کرده بود و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر اجرای محدودیت‌های هسته‌ای ایران نظارت داشتند. همچنین به فتوای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران علیه تولید سلاح هسته‌ای اشاره شده است.

مقاله در عین حال به اظهارات برخی مقام‌های ایرانی درباره ضرورت بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور در صورت تداوم حملات آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کند، اما تصریح دارد که سیاست رسمی ایران همچنان با ساخت سلاح هسته‌ای مخالفت می‌کند. از این منظر، نویسندگان هشدار می‌دهند که تداوم تهدید و فشار نظامی می‌تواند محاسبات امنیتی منطقه را خطرناک‌تر کند.

پیامد‌های جهانی حمله هسته‌ای

نویسندگان با اشاره به احتمال حمله به تأسیسات کوه کلنگ، درباره پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی انتشار مواد رادیواکتیو در ایران و کشور‌های منطقه هشدار داده‌اند. به نوشته آنها، حتی استفاده از یک سلاح هسته‌ای می‌تواند موجب آلودگی گسترده، تلفات انسانی و پیامد‌های طولانی‌مدت شود.

آنها همچنین با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار ۹ کشور جهان، این پرسش را مطرح می‌کنند که استفاده آمریکا و اسرائیل از سلاح هسته‌ای علیه ایران چه واکنشی از سوی روسیه و چین برخواهد انگیخت و آیا چنین اقدامی می‌تواند آغازگر زنجیره‌ای از حملات هسته‌ای باشد.

در پایان، کوزنیک و هیوز خواستار رد قاطع سلاح‌های هسته‌ای از سوی همه طرف‌ها، از جمله آمریکا و ایران، و برگزاری نشستی میان دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ برای جلوگیری از گسترش جنگ شدند. آنها همچنین بر ضرورت مشارکت رهبران مذهبی و بین‌المللی در تلاش‌های صلح تأکید کردند و نوشتند که هنوز فرصت نجات بشریت از پیامد‌های فاجعه‌بار جنگ هسته‌ای وجود دارد.

منبع:آنتی وار