مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از تداوم اقدامات لازم برای ساماندهی کیوسک‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: در دوره مدیریت فعلی، مجوز جدیدی برای برپایی کیوسک صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی شهر تهران، اظهار کرد: در دوره مدیریت فعلی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، هیچ مجوز جدیدی برای برپایی کیوسک صادر نشده است و مواردی که به صدور مجوز منجر شده‌اند، صرفاً در چارچوب اجرای آرای قطعی دادگاه و الزامات قانونی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۹ رأی محکومیت قضایی وجود داشته است، افزود: پس از قطعی شدن آرای قضایی و ارجاع پرونده‌ها به مرحله اجرای احکام، شهرداری موظف به پیگیری و اجرای تکالیف قانونی مربوط است. از سوی دیگر، افراد ذی‌نفع نیز حقوق قانونی خود را از مسیر‌های قضایی پیگیری می‌کنند و شرکت در چارچوب قانون موظف به اقدام در این خصوص است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در ادامه با اشاره به مقابله با فعالیت کیوسک‌های غیرمجاز تصریح کرد: تعدادی از کیوسک‌های فاقد مجوز شناسایی شده‌اند و اقدامات لازم برای جمع‌آوری آنها از طریق مناطق شهرداری و با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی، قضایی و سایر مراجع نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.

 اقوامی پناه خاطرنشان کرد: رویکرد شهرداری تهران در دوره فعلی، جلوگیری از ایجاد کیوسک‌های جدید خارج از ضوابط قانونی و ساماندهی موارد غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های مسئول است.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، جمع آوری کیوسک
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