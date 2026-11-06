باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائی‌فر گفت: این اقدام با وجود ناترازی شدید انرژی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تداوم فعالیت واحدهای گلخانه‌ای انجام می‌شود.

وی اشاره به شرایط خاص تأمین انرژی در کشور و اولویت تأمین نفت‌گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در مرحله نخست ۵۰ درصد سهمیه نفت‌گاز آبان‌ماه گلخانه‌داران تحت پوشش منطقه تأمین و تحویل شده است و با دستور و تأکید استاندار محترم سیستان و بلوچستان، مقرر شده است این میزان به حدود ۷۰ درصد سهمیه مورد نیاز گلخانه‌داران افزایش یابد.

وی افزود: با احتساب باقیمانده سهمیه ابلاغی و در پی تأکیدات انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در مرحله دوم، مجموع نفت‌گاز تخصیصی به گلخانه‌داران به حدود ۷۰ درصد نیاز سوختی آنان در آبان‌ماه برسد.

جلائی‌فر در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بیان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان با مدیریت بهینه منابع و توزیع هدفمند فرآورده‌های نفتی تلاش می‌کند ضمن حفظ پایداری تأمین سوخت، در چارچوب ضوابط ابلاغی از تداوم فعالیت واحدهای گلخانه‌ای و چرخه تولید محصولات کشاورزی حمایت کند.

شرکت نفت زاهدان