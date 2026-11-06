مشاور رهبر انقلاب با بیان اینکه سونامی تغییرات ژئوپولتیک غرب آسیا، انتخابات اسراییل و آمریکا را در خود بلعید، تاکید کرد: اکنون ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: حالا که همه درباره نظم جدید غرب آسیا صحبت می‌کنند باید توجه داشت که ایران پلی میان خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقازو دریای عمان است. هر کریدور انرژی یا ترانزیتی که بخواهد ما را دور بزند؛ یا گران تمام می‌شود یا ناپایدار.

وی افزود: دومینوی بحران‌ها از غزه تا دریای سرخ و از لبنان تا عراق نشان داد امنیت منطقه تقسیم پذیر نیست. «یا امنیت جمعی محقق می‌شود یا همه ناامنی جمعی را تجربه می‌کنند»

ولایتی تاکید کرد: سونامی تغییرات ژئوپولتیک غرب آسیا، انتخابات اسراییل و آمریکا را درخود بلعید. نتیجه «اکنون ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است؛ واقعیتی نه حذف شدنی و نه جایگزین‌پذیر.»

برچسب ها: علی‌اکبر ولایتی ، آمریکا
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