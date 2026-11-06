فرمانده انتظامی البرز از دستگیری اعضای یک باند سارقان مامورنما خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «دلاور القاصی‌مهر» اظهار کرد: اعضای این باند با شناسایی افرادی که از طلافروشی‌ها و صرافی‌ها خارج می‌شدند، خود را مامور معرفی کرده و با ایجاد شرایطی برای جلب اعتماد یا فریب مالباختگان، اموال و دارایی‌های آنان را به سرقت می‌بردند.

وی افزود: در بررسی‌های پلیسی مشخص شد متهمان در مجموع بیش از هفت هزار و ۸۰۰ دلار، سه هزار و ۵۰۰ یورو وجه نقد و ۱۳ قطعه سکه تمام بهار آزادی سرقت کرده‌اند که ارزش ریالی اموال مسروقه بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی البرز گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی این استان، اعضای این باند در یکی از شهرستان‌های استان همجوار شناسایی و دستگیر شدند و در این عملیات یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

القاصی‌مهر با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان بیان کرد: این افراد تاکنون به ۱۰ فقره سرقت در استان البرز و همچنین استان‌های همجوار اعتراف کرده‌ و بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی سایر جرایم احتمالی و مالباختگان همچنان ادامه دارد.

وی با هشدار به شهروندان درباره شیوه فعالیت سارقان مأمورنما گفت: مردم باید هنگام مواجهه با افرادی که خود را مأمور انتظامی یا سایر دستگاه‌های رسمی معرفی می‌کنند، حتماً کارت شناسایی معتبر آنان را مطالبه کرده و در صورت تردید، پیش از هرگونه همکاری یا تحویل اموال، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نسبت به احراز هویت آنان اطمینان حاصل کنند.

فرمانده انتظامی البرز از شهروندانی که با این شیوه در استان‌های البرز و تهران مورد سرقت قرار گرفته‌اند خواست برای شناسایی متهمان و پیگیری پرونده به پلیس آگاهی این استان مراجعه کنند.