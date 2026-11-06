باشگاه خبرنگاران جوان - کنسول‌های بازی از ابتدا تنها دستگاه‌هایی برای اجرای بازی نبوده‌اند؛ آنها بخشی از یک اکوسیستم اقتصادی و فنی هستند که در آن سازنده سخت‌افزار، فروشگاه دیجیتال، سیستم‌عامل، ابزار‌های توسعه و سیاست‌های انتشار بازی را کنترل می‌کند. سونی با عرضه پلی‌استیشن ۵ در نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۴۰۰) نسلی تازه از این اکوسیستم را معرفی کرد؛ کنسولی قدرتمند که بر پایه معماری سخت‌افزاری نزدیک به رایانه‌های شخصی ساخته شده، اما برخلاف یک کامپیوتر معمولی، دسترسی کاربران به بخش‌های مهم نرم‌افزار و سخت‌افزار آن محدود است.

کنسولی که به راحتی از حصار خود خارج نمی‌شود

این محدودیت‌ها برای شرکت سازنده اهمیت اقتصادی و امنیتی دارند. سونی می‌خواهد بازی‌ها در محیطی کنترل‌شده اجرا شوند، دسترسی غیرمجاز به محتوای پولی کاهش یابد، اطلاعات کاربران محافظت شود و توسعه‌دهندگان بتوانند روی یک پلتفرم تا حد ممکن استاندارد کار کنند. در مقابل، بخشی از جامعه کاربران و پژوهشگران امنیتی معتقدند خرید یک دستگاه باید آزادی بیشتری برای تغییر نرم‌افزار، اجرای برنامه‌های مستقل و استفاده از سخت‌افزار در اختیار صاحب آن قرار دهد.

این اختلاف دیدگاه پدیده تازه‌ای نیست. کنسول‌های پیشین پلی‌استیشن از یک تا چهار، همگی در مقاطع مختلف با روش‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های نرم‌افزاری روبه‌رو شدند. با این حال، پیچیدگی امنیتی کنسول‌های جدید باعث شده است که دسترسی به قابلیت‌های سطح پایین، به ترکیبی از آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، نسخه مشخصی از میان‌افزار و تلاش مستمر پژوهشگران نیاز داشته باشد.

آنچه در سال ۲۰۲۶ دوباره توجه‌ها را به پلی استیشن ۵ جلب کرده، همزمانی چند تحول است: گسترش جیلبریک‌های عمومی، اجرای آزمایشی بازی‌های رایانه‌ای و کنسول‌های رقیب، پیشرفت شبیه‌ساز‌های پلی استیشن ۵ برای رایانه‌های شخصی و بحث‌های تازه درباره مالکیت بازی‌های دیجیتال، این رویداد‌ها نشان می‌دهند که مرز میان کنسول بسته و رایانه‌ای چندمنظوره می‌تواند به‌تدریج تغییر کند.

مسیر طولانی هک پلی‌استیشن ۵

برای درک وضعیت فعلی باید میان چند مفهوم تفاوت گذاشت. «آسیب‌پذیری» یک نقص امنیتی در نرم‌افزار یا سخت‌افزار است. «اکسپلویت» روشی برای استفاده از آن نقص به شمار می‌رود.

«جیلبریک» معمولاً به زنجیره‌ای از روش‌ها گفته می‌شود که امکان اجرای کد یا نرم‌افزار تاییدنشده را فراهم می‌کند. «هوم‌برو» نیز به برنامه‌هایی گفته می‌شود که خارج از کانال رسمی شرکت سازنده توسعه یافته‌اند. این مفاهیم با نفوذ به شبکه پلی‌استیشن یا سرقت اطلاعات حساب کاربران یکسان نیستند.

از زمان عرضه پلی‌استیشن ۵، پژوهشگران امنیتی تلاش کرده‌اند محدودیت‌های سیستم‌عامل آن را بررسی کنند. با این حال، کشف یک نقص به‌تنهایی برای کنترل کامل کنسول کافی نیست. آسیب‌پذیری ممکن است فقط امکان اجرای کد در محیطی محدود را فراهم کند؛ برای دسترسی گسترده‌تر، عبور از لایه‌های امنیتی دیگر نیز لازم است. به همین دلیل، پیشرفت هک کنسول معمولاً مرحله‌ای است و میان نمایش یک آسیب‌پذیری، انتشار ابزار عمومی و ساخت جیلبریکی قابل استفاده برای کاربران تفاوت زیادی وجود دارد.

یکی از موانع اصلی، وابستگی بسیاری از روش‌ها به نسخه میان‌افزار است. میان‌افزار همان نرم‌افزار سیستمی کنسول است که سخت‌افزار، رابط کاربری، اجرای بازی‌ها و بخشی از سازوکار‌های امنیتی را مدیریت می‌کند. وقتی یک نقص در نسخه مشخصی از این نرم‌افزار پیدا می‌شود، سونی می‌تواند در نسخه بعدی آن را برطرف کند. به همین دلیل، روش‌هایی که روی یک کنسول قدیمی‌تر جواب می‌دهند، الزاماً روی دستگاهی با آخرین به‌روزرسانی کار نمی‌کنند.

با وجود این محدودیت‌ها، هر پیشرفت تازه می‌تواند دسترسی به قابلیت‌های بیشتری را ممکن کند. ابتدا ممکن است امکان اجرای یک برنامه ساده فراهم شود؛ سپس پژوهشگران بتوانند ابزار‌های توسعه‌یافته‌تری بسازند، به بخش‌های بیشتری از سیستم دسترسی پیدا کنند یا محیط‌های نرم‌افزاری دیگری را روی کنسول اجرا کنند. این مسیر تدریجی، زمینه را برای پروژه‌هایی فراهم کرده است که امروز فراتر از اجرای برنامه‌های کوچک هوم‌برو رفته‌اند.

جیلبریک چیست؟

جیلبریک (Jailbreak) به فرایندی گفته می‌شود که در آن با عبور از محدودیت‌های نرم‌افزاری و امنیتی اعمال‌شده از سوی سازنده دستگاه، کاربر می‌تواند به قابلیت‌هایی دسترسی پیدا کند که در حالت عادی در اختیارش نیستند. این اصطلاح بیشتر درباره کنسول‌های بازی، تلفن‌های هوشمند و دستگاه‌هایی به کار می‌رود که سیستم‌عامل آنها به‌صورت محدود و کنترل‌شده طراحی شده است. در کنسول‌هایی مانند پلی‌استیشن ۵، جیلبریک می‌تواند امکان اجرای برنامه‌های غیررسمی، ابزار‌های مستقل و نرم‌افزار‌هایی را فراهم کند که سونی آن را تأیید نکرده است.

جیلبریک معمولاً با استفاده از آسیب‌پذیری‌های امنیتی سیستم‌عامل یا سایر اجزای نرم‌افزاری دستگاه انجام می‌شود. پژوهشگران امنیتی یا توسعه‌دهندگان مستقل با شناسایی این نقص‌ها تلاش می‌کنند از محدودیت‌های موجود عبور کنند و سطح دسترسی بیشتری به سیستم به دست آورند. در بسیاری از موارد، این فرایند به نسخه مشخصی از نرم‌افزار سیستمی دستگاه، موسوم به میان‌افزار (Firmware)، وابسته است، زیرا سازنده ممکن است با انتشار به‌روزرسانی، آسیب‌پذیری مورد استفاده را برطرف کند. به همین دلیل، یک روش جیلبریک ممکن است روی برخی نسخه‌های سیستم‌عامل کار کند، اما روی نسخه‌های جدیدتر قابل استفاده نباشد.

در پلی‌استیشن ۵، جیلبریک می‌تواند زمینه اجرای نرم‌افزار‌های هوم‌برو (Homebrew) را فراهم کند. هوم‌برو به برنامه‌ها و ابزار‌هایی گفته می‌شود که توسعه‌دهندگان مستقل و خارج از کانال رسمی شرکت سازنده تولید می‌کنند. این برنامه‌ها ممکن است برای آزمایش قابلیت‌های سخت‌افزاری، اجرای شبیه‌ساز کنسول‌های قدیمی، استفاده از ابزار‌های توسعه یا بررسی عملکرد سیستم طراحی شده باشند.

در مراحل پیشرفته‌تر، برخی پروژه‌ها می‌کوشند امکان اجرای سیستم‌عامل‌هایی مانند لینوکس یا بازی‌هایی را فراهم کنند که برای پلتفرم‌های دیگری ساخته شده‌اند البته موفقیت این تلاش‌ها به محدودیت‌های فنی و سطح دسترسی حاصل‌شده بستگی دارد.

باید در نظر گرفت که جیلبریک لزوماً به معنای هک شدن شبکه پلی‌استیشن، سرقت اطلاعات کاربران یا اجرای تمام بازی‌های غیرمجاز نیست. دسترسی ایجاد شده ممکن است برای اجرای نسخه‌های غیرمجاز بازی‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد، موضوعی که نگرانی شرکت‌های بازی‌سازی درباره حقوق مالکیت فکری و درآمد حاصل از فروش محصولاتشان را افزایش می‌دهد.

جیلبریک با مزایا و خطر‌هایی همراه است. از یک سو، می‌تواند آزادی بیشتری برای کاربران و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه‌دهندگان مستقل و پژوهشگران امنیتی ایجاد کند؛ از سوی دیگر، ممکن است باعث ناپایداری سیستم، از دست رفتن اطلاعات، کاهش امنیت دستگاه یا محدود شدن دسترسی به برخی خدمات آنلاین شود، نصب فایل‌های ناشناس نیز می‌تواند کاربران را در معرض بدافزار قرار دهد. جیلبریک را باید روشی برای گسترش دسترسی به سیستم دانست که پیامد‌های آن به ابزار مورد استفاده، هدف کاربر و محدودیت‌های دستگاه بستگی دارد.

Relapse؛ جیلبریک تازه ۲۰۲۶

در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۷ مهر ۱۴۰۵) وب‌سایت گیمینگ کوتاکو از انتشار روشی با نام Relapse خبر داد که طبق گزارش این رسانه، روی نسخه‌های میان‌افزار ۷٫۰۰ تا ۱۳٫۶۰ پلی‌استیشن ۵ کار می‌کند و نسخه ۱۴٫۰۰ را پوشش نمی‌دهد، این گزارش اهمیت روش جدید را در گستردگی نسخه‌های سازگار و امکان استفاده از آن روی تعداد قابل توجهی از کنسول‌هایی دانست که هنوز به میان‌افزار جدیدتر ارتقا نیافته‌اند.

چنین رخدادی در دامنه دستگاه‌های آسیب‌پذیر و قابلیت‌هایی که پس از جیلبریک در دسترس قرار می‌گیرند، اهمیت بیشتری دارند. گزارش‌ها می‌گویند Relapse می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های هوم‌برو و ابزار‌های غیررسمی را فراهم کند. در عین حال، این روش بدون محدودیت نیست و طبق گزارش‌های منتشرشده، پس از راه‌اندازی دوباره کنسول ممکن است لازم باشد فرایند جیلبریک دوباره اجرا شود، ناپایداری، احتمال خطا و خطر از دست رفتن داده‌ها نیز از محدودیت‌هایی است که کاربران باید در نظر بگیرند.

انتشار Relapse از نظر تجاری نیز حساس است، اگر کنسولی بتواند نرم‌افزار تأییدنشده اجرا کند، ممکن است امکان اجرای نسخه‌های غیرمجاز بازی‌ها نیز افزایش یابد.

چرا به‌روزرسانی‌های سونی گاهی هک می‌شوند؟

به‌روزرسانی امنیتی نمی‌تواند تضمین کند که یک سیستم پیچیده برای همیشه در برابر آسیب‌پذیری مصون بماند. سیستم‌عامل پلی استیشن ۵ از اجزای متعددی تشکیل شده است؛ از رابط کاربری و مرورگر داخلی گرفته تا مدیریت حافظه، اجرای بازی‌ها، درایور‌ها و لایه‌های حفاظتی پایین‌تر. هر بخش ممکن است خطا‌های خاص خود را داشته باشد و ارتباط میان این اجزا نیز سطح حمله را گسترده‌تر می‌کند.

در چنین سامانه‌ای، یک نقص در بخشی از نرم‌افزار ممکن است به مهاجم امکان اجرای کد در محدوده‌ای محدود بدهد، اما برای رسیدن به سطح دسترسی بالاتر، معمولاً باید از موانع امنیتی دیگری نیز عبور کرد. به همین دلیل، بسیاری از زنجیره‌های اکسپلویت به چند آسیب‌پذیری وابسته‌اند؛ اصلاح یکی از حلقه‌ها می‌تواند کل روش را از کار بیندازد.

از سوی دیگر، به‌روزرسانی‌های کنسول فقط برای بستن حفره‌های امنیتی منتشر نمی‌شوند. آنها ممکن است سازگاری با بازی‌های تازه، رفع خطاها، بهبود عملکرد یا تغییرات سرویس‌های آنلاین را نیز در بر بگیرند، هرچه سیستم‌عامل پیچیده‌تر باشد و قابلیت‌های بیشتری ارائه کند، آزمایش همه حالت‌های ممکن دشوارتر می‌شود. این مسئله منحصر به سونی نیست و در سیستم‌عامل‌های رایانه‌ای، تلفن‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌های متصل نیز دیده می‌شود.

این ماجرا نشان می‌دهد امنیت کنسول فقط رقابت میان سونی و هکر‌ها نیست، شیوه افشای مسئولانه آسیب‌پذیری‌ها، پاداش‌های مالی شرکت‌ها، اعتبار پژوهشگران و دسترسی عمومی به ابزار‌ها نیز در آن نقش دارند. وقتی نقصی به شرکت سازنده گزارش می‌شود، امکان اصلاح آن افزایش می‌یابد، اما انتشار عمومی جزئیات می‌تواند به دیگران نیز در ساخت ابزار‌های مشابه کمک کند. زمان‌بندی این فرایند، به‌ویژه برای کنسولی که بازی‌های جدید به میان‌افزار تازه نیاز دارند، اهمیت زیادی دارد.

آیا جیلبریک کردن پلی‌استیشن ۵ از نظر اقتصادی به‌صرفه است؟

به‌صرفه بودن جیلبریک پلی‌استیشن ۵ به نوع استفاده کاربر، تعداد بازی‌هایی که قصد تجربه آنها را دارد و انتظاراتش از کنسول بستگی دارد. در نگاه نخست، مهم‌ترین انگیزه اقتصادی برای جیلبریک کردن دستگاه، کاهش هزینه خرید بازی‌هاست. قیمت بسیاری از بازی‌های جدید بالا است و تهیه چند عنوان بزرگ در طول سال می‌تواند هزینه قابل توجهی به کاربر تحمیل کند. به همین دلیل، برخی کاربران تصور می‌کنند با جیلبریک کردن کنسول و دسترسی به نرم‌افزار‌های غیررسمی، می‌توانند بدون پرداخت هزینه معمول، بازی‌های بیشتری را تجربه کنند.

با این حال، این صرفه‌جویی احتمالی هزینه‌هایی پنهان دارد.

نخست آن که جیلبریک معمولاً به نسخه مشخصی از میان‌افزار وابسته است و کاربر ممکن است برای حفظ امکان استفاده از آن، از نصب به‌روزرسانی‌های جدید سونی خودداری کند. این تصمیم می‌تواند دسترسی به برخی قابلیت‌های تازه، اصلاحات امنیتی و حتی اجرای بازی‌هایی را که به نسخه جدید سیستم‌عامل نیاز دارند، محدود کند، در نتیجه، کاربری که به دنبال تجربه جدیدترین بازی‌ها و استفاده از امکانات روز پلی‌استیشن است، ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود که ارزش اقتصادی جیلبریک را کاهش می‌دهد.

موضوع دیگر، دسترسی به خدمات آنلاین است. کنسول‌های جیلبریک‌شده ممکن است برای اتصال به شبکه پلی‌استیشن و استفاده از برخی خدمات آنلاین با محدودیت یا خطر مواجه شوند. از دست دادن امکان استفاده از بازی‌های چندنفره آنلاین، قابلیت‌های مرتبط با حساب کاربری یا برخی خدمات فروشگاه دیجیتال می‌تواند برای بازیکنانی که بخش مهمی از تجربه بازی آنها به اینترنت وابسته است، هزینه‌ساز باشد. افزون بر این، احتمال بروز خطا‌های نرم‌افزاری، ناپایداری سیستم و حتی از دست رفتن اطلاعات نیز وجود دارد.

از سوی دیگر، جیلبریک برای همه کاربران به معنی یک راهکار اقتصادی برای دسترسی به بازی‌های ارزان‌تر در نظر گرفته نمی‌شود، افرادی که به شبیه‌سازها، اجرای بازی‌های قدیمی، برنامه‌های مستقل و آزمایش قابلیت‌های سخت‌افزاری علاقه دارند، ممکن است ارزش بیشتری در این روش ببینند. برای این گروه، امکان اجرای نرم‌افزار‌های هوم‌برو یا تجربه پروژه‌هایی مانند شبیه‌ساز کنسول‌های دیگر می‌تواند جذابیتی فراتر از صرفه‌جویی مالی داشته باشد. به‌ویژه اگر کاربر به فعالیت‌های فنی و بررسی ظرفیت‌های سخت‌افزاری علاقه‌مند باشد، جیلبریک می‌تواند کاربرد‌های متنوعی برای او ایجاد کند.

در مقابل، افرادی که از پلی‌استیشن ۵ برای تجربه بازی‌های جدید، استفاده از اشتراک‌های رسمی، رقابت آنلاین و دریافت پشتیبانی نرم‌افزاری سونی استفاده می‌کنند، احتمالاً انگیزه کمتری برای جیلبریک خواهند داشت. این کاربران ممکن است ترجیح دهند با پرداخت هزینه بازی‌ها و استفاده از خدمات رسمی، از سازگاری و امنیت بیشتر دستگاه اطمینان داشته باشند.

به طور کلی نمی‌توان جیلبریک را برای همه دارندگان پلی‌استیشن ۵ تصمیمی اقتصادی و منطقی دانست و باید هزینه‌های جانبی، محدودیت‌های نرم‌افزاری و نوع استفاده از کنسول را نیز در محاسبه لحاظ کرد.

منبع: ایرنا